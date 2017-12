CUMPĂNA - Primăria, în casă nouă

Administraţia locală din comuna Cumpăna are, de sîmbătă, o nouă casă. Sute de locuitori ai comunei, personalul Primăriei, candidaţi ai PSD la alegerile parlamentare - candidaţii la Colegiile senatoriale 3 şi 4, Alexandru Mazăre şi Mircea Pătruţ, candidaţii la Colegiile pentru Camera Deputaţilor 6, 8 şi 10 pentru Camera Deputaţilor, Eduard Martin, Manuela Mitrea şi Mărioara Cojoc - şi primari ai localităţilor învecinate au luat parte la slujba de sfinţire a noului sediu al administraţiei locale, slujbă oficiată de IPS Teodosie, Arhieiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi. Aşezată în centrul comunei, clădirea va deservi întreaga populaţie a unităţii administrativ teritoriale. Zecile de birouri vor găzdui întregul personal al administraţiei locale, care nu va mai fi nevoit să se înghesuie în cîteva birouri mici. “Simţeam nevoia acestei construcţii de şase ani. Din lipsa fondurilor nu am reuşit nici măcar să proiectăm construcţia, fără să mai vorbim de lucrarea în sine. Proiectul a fost realizat în cele din urmă acum trei ani, iar în 2007, cînd s-a întrezărit o sursă pentru fonduri, am profitat din plin. Valoarea construcţiei a fost de 24,5 miliarde”, a declarat primarul comunei, Mariana Gîju. Fondurile pentru construirea sediului au fost alocate din fondul de rezervă al Guvernului, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Gîju a mai spus că doar 30% din fondurile necesare lucrării au fost alocate de la bugetul local. “Sîntem la ţară, dar să nu uităm că localitatea Cumpăna este model. Primarul de aici este unul dintre cei mai buni primari pe care îi are PSD la nivel naţional. O comună cum este Cumpăna avea nevoie de un astfel de sediu. Mai sînt multe lucruri de făcut în această localitate şi împreună Mariana Gîju, cu echipa de la CJC şi cu sprijinul nostru ca parlamentari, proiectele acestei comunităţi se vor realiza”, a declarat Alexandru Mazăre. La rîndul său, Eduard Martin a declarat că, în mediul rural, este nevoie de astfel de investiţii: “PSD a sprijinit şi din opoziţie comunităţile locale şi mai ales pe cele din mediul rural, pentru că noi trebuie să dăm atenţie maximă acestor localităţi. Genul acesta de investiţii trebuie să se întîmple în toate comunele, sînt foarte multe comunităţi care nu beneficiază de canalizare, de apă curentă, de electricitate. De aceea, atunci cînd vom ajunge la guvernare, în cei patru ani pe care îi vom avea la dispoziţie, PSD va rezolva această problemă a mediului rural”. Prezentă la inaugurarea sediului Primăriei, Mărioara Cojoc a declarat că o astfel de investiţie este binevenită în mediul rural. “Sînt mîndră că o cunosc pe această doamnă primar, care a arătat ce poate face o femeie în viaţa politică. Ea a demonstrat că şi femeile se pot lupta pentru comunitatea pe care o reprezintă”, a mai spus Cojoc. Edilul şef al comunei a adăugat că, în viitorul apropiat, va încerca să atragă fonduri structurale pentru utilarea noului sediu cu mobilierul şi aparatura necesare pentru ca personalul administraţiei locale să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii optime.