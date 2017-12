CV 2004 Tomis şi-a încheiat aventura în Liga Campionilor

CV 2004 Tomis Constanţa a susţinut marţi, la Baku, ultimul său meci în actuala ediţie a Ligii Campionilor la volei feminin, 0:3 cu Azerrail. Campioana României s-a clasat pe ultimul loc în Grupa D, cu numai două puncte, după Vakifbank TTelekom Istanbul 14p, Azerrail Baku 13p şi Volley Bergamo 7p. Tomis a câştigat un singur meci, 3:2 la Constanţa cu campioana Italiei, şi le-a pierdut pe celelalte cinci cu 0:3. Un bilanţ mulţumitor dacă ne gândim că, imediat după tragerea la sorţi, nimeni nu dădea echipei constănţene vreo şansă de a câştiga vreun punct într-o grupă cu Vakifbank TTelekom Istanbul (vicecampioana Turciei, echipă care a câştigat Liga Campionilor în sezonul trecut), Azerrail Baku (vicecampioana Azerbaidjanului, formaţia care a câştigat GM Capital Challenge Cup în sezonul trecut) şi Volley Bergamo (campioana Italiei, echipă care a câştigat Liga Campionilor acum două sezoane)!

„Nu sunt pe deplin mulţumit de evoluţia noastră, dar pentru că a fost prima noastră participare într-o competiţie atât de puternică trebuie să fac şi aprecieri pozitive. Au existat însă câteva slăbiciuni în jocul nostru de care echipe ca Azerrail, Bergamo şi Vakifbank au profitat în meciurile din grupă. Am avut şansa de a realiza mai mult, dar am ratat ocazia de a mai lua puncte în două-trei meciuri. Ar fi în primul rând meciul din deplasare cu Bergamo, în care am jucat foarte slab, şi cel din Azerbaidjan, unde nu am fructificat momentul accidentării coordonatoarei lor (n.r. - Parkhomenko şi-a răsucit genunchiul în primul set şi nu a mai putut continua). Este adevărat că înlocuitoarea ei (n.r. - Tomkom) a mai jucat şi în sezonul trecut, nu a fost ceva inedit, dar reacţia noastră în acel moment trebuia să fie mai bună”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Darko Zakoc. „Am fost mândre de această primă participare a echipei noastre în Liga Campionilor, am sperat că putem face mai mult, dar nu s-a putut. Ne propunem să reuşim calificarea în Ligă şi în sezoanele următoare şi să izbutim să ieşim din grupă. Anul acesta nu ni se dădeau prea multe şanse, dar am obţinut o victorie. Cred că era şi loc de mai bine, poate nu să luăm puncte şi în alte meciuri, dar să facem mai puţine greşeli în teren, în anumite faze de joc să punctăm noi, nu adversarul”, a spus centrul Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei constănţene.

CV 2004 TOMIS VA CONTINUA ÎN CUPA CEV. Formaţia constănţeană a fost eliminată din Liga Campionilor, dar va continua să evolueze în Cupele Europene, respectiv în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor. Dubla manşă eliminatorie va avea loc pe 22 şi 29 februarie, iar adversara se va decide în urma sferturilor de finală din Cupa CEV, programate pe 1 şi 8 februarie. „În această fază a Cupei CEV ajung echipe foarte puternice, care în opinia mea ar avea oricând loc în optimile Ligii Campionilor. Noi va trebui să fructificăm avantajul de a juca returul pe teren propriu şi eventualul set de aur în faţa propriilor suporteri”, spune Zakoc. Printre posibilele adversare din Challenge Round se numără formaţiile italiene Urbino Volley şi Yamamay Busto Arsizio, Galatasaray Istanbul (echipa la care s-a transferat Eleonora Lo Bianco) şi Dinamo Krasnodar.

SÂMBĂTĂ, TOMIS VA JUCA PE TERENUL LUI DINAMO. Sâmbătă începe returul în Divizia A1 la volei feminin, iar CV 2004 Tomis Constanţa va evolua în deplasare, cu Dinamo Bucureşti. Meciul va avea loc în Sala Extreme, de la ora 16.00, şi va fi transmis în direct pe Digi Sport 3.