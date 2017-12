CVM Tomis - Maliye Milli Piyango Ankara, duel pentru semifinala Cupei CEV

Club Volei Municipal Tomis Constanţa este foarte aproape de o performanţă istorică, o premieră în palmaresul clubului: calificarea în semifinalele Cupei CEV la volei masculin. Victorioasă cu 3:1 în manşa tur din faza Challenge Round, campioana României conduce cu punctajul general de 3-0, iar două seturi câştigate mâine, în returul de la Constanţa programat de la ora 18.00, echivalează cu punctul decisiv pentru calificare, conform noului regulament introdus de CEV în această ediţie a Cupelor Europene.

CALIFICAREA NU ESTE ÎNCĂ JUCATĂ În ciuda acestui avantaj foarte important, constănţenii sunt precauţi înaintea returului, fiind conştienţi că Maliye Milli Piyango Ankara vine în România hotărâtă să forţeze calificarea după setul de aur. „Nu ne aşteaptă o misiune uşoară la retur, pentru că echipa turcă are câţiva jucători de valoare. Nu uit că, în primul tur al Cupei CEV, Ankara a pierdut acasă cu 2:3 în faţa lui Lokomotiv Harkov, apoi a câştigat în deplasare tot cu 3:2 şi s-a calificat după setul de aur. Noi spunem că ne-am făcut treaba în proporţie de 50%, iar joi trebuie să facem pasul decisiv spre semifinală”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev. „Calificarea nu este încă jucată. Nu trebuie să spunem „hop“ până nu am sărit gardul. Cred totuşi că avem un avantaj important, pe care trebuie să îl valorificăm în returul de pe teren propriu. Se spune că în meci se vede antrenamentul: cum te antrenezi, aşa şi joci. Noi ne antrenăm foarte bine, chiar dacă în ultima perioadă am avut multe deplasări şi multe meciuri, astfel că nu am putut face prea multe antrenamente. Totuşi, nu am lăsat nivelul antrenamentului să coboare şi asta se vede în meciuri”, a spus centrul Andrei Laza.

Returul dintre CVM Tomis şi Maliye Milli Piyango este programat mâine, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Conducerea clubului constănţean a anunţat că intrarea spectatorilor va fi gratuită.

Iată cum arată tabloul fazei Challenge Round din Cupa CEV (învingătoarele primelor două dispute se vor înfrunta în prima semifinală): TV Ingersoll Bühl (Germania) - Paris Volley (Franţa), în tur 0:3 - meciul retur are loc astăzi, de la ora 21.00; CVM Tomis Constanţa - Maliye Milli Piyango, în tur 3:1 - meciul retur are loc mâine, de la ora 18.00; Olympiacos Pireu (Grecia) - Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia), în tur 0:3 - meciul retur are loc astăzi, de la ora 17.00; PGE Skra Belchatow (Polonia) - VfB Friedrichshafen (Germania), în tur 3:2 - meciul retur are loc mâine, de la ora 19.00.