CVM Tomis a cedat în al doilea test cu VfB Friedrichshafen

Vineri, în al doilea meci amical dintre CVM Tomis Constanţa şi VfB Friedrichshafen, disputat în Sala Sporturilor, campioana Germaniei s-a impus cu scorul de 3-1. Gazdele au jucat bine în primul set şi au menţinut echilibrul pînă în prelungiri, cînd au cedat, cu 27-29, după cîteva greşeli copilăreşti. Tomis a dominat parţialul secund, în care a condus în permanenţă, uneori chiar şi la 7-8 puncte. Germanii au revenit pe final, dar nu au reuşit decît să “strîngă” rezultatul, pînă la 25-22 pentru Tomis. Fosta deţinătoare a Ligii Campionilor a apăsat pe acceleraţie în următoarele două seturi şi a pus capăt partidei după 25-21 şi 25-20, sancţionînd prompt toate erorile constănţenilor.

„Avem doar două săptămîni de antrenamente şi asta se vede. Mai avem pînă să ne intrăm în mînă şi nu sîntem constanţi. Sînt sigur că vom creşte în joc odată cu trecerea timpului şi cu cît mai multe meciuri amicale pe care le vom disputa. Nu trebuie să uităm că adversarii sînt puţin mai avansaţi cu pregătirea decît noi, au mai multă experienţă şi omogenitate”, a declarat, după meci, cubanezul Ihosvany Hernandez, una dintre noile achiziţii ale Tomisului. „După meciul de joi, pe care l-am jucat fără să ne fi antrenat, cred că astăzi (n.r. - vineri) am crescut mult în exprimare, mai ales că ne-am acomodat mai bine cu sala. Domnul Moculescu a rulat tot lotul, pentru că, pînă la urmă, acesta a şi fost scopul meciurilor de la Constanţa. Cred că diferenţa a făcut-o faptul că sîntem un pic mai echipă decît ei, chiar dacă şi noi avem destui absenţi. Cu Tichacek (n.r. - coordonatorul), de exemplu, am făcut doar vreo cinci antrenamente, pentru că el a fost la echipa naţională”, a spus internaţionalul român Adrian Gontariu. Fostul component al echipelor din Zalău, Tulcea şi Constanţa consideră că transferul la VfB Friedrichshafen este o mare şansă pentru cariera sa. „Cred că m-am integrat bine în echipă, băieţii au fost foarte primitori. Mi-a fost puţin frică înainte să plec, să nu fiu marginalizat, dar nu s-a întîmplat aşa ceva. M-a impresionat faptul că, atunci cînd am ajuns în Germania, prima regulă pe care am învăţat-o a fost că aici nu sînt vedete: toată lumea are acelaşi statut, toată lumea trage în aceeaşi direcţie. Cred că am făcut cea mai bună alegere posibilă cu acest transfer!”, a încheiat Gontariu.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş): Despotovski - Liovi, Macovei, Hernandez, Didorciuc, Mitrovic şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Voinea, Firpo, Dumitrache, Renato şi M. Pavel); VfB (antrenori Stelian Moculescu şi Ulf Quell): Tichacek - Gontariu, Joao Jose, Bauer, Lukianetz, Idi şi Geiger - libero (au mai jucat: Fromm şi Spînu). Au arbitrat constănţenii Lucian Vlad şi Daniel Mihăilă.

Sîmbătă, de la ora 16.30, CVM Tomis şi VfB Friedrichshafen, vor susţine un al treilea meci amical în Sala Sporturilor.