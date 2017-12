CVM Tomis continuă lupta pentru Final Four

Atmosferă de sărbătoare aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, unde puţine scaune au rămas neocupate la meciul tur dintre Club Volei Municipal Tomis şi Metallurg Zhlobin, contînd pentru sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup. Un joc care a debutat cu un moment de reculegere în memoria fostului handbalist Marian Cozma, decedat săptămîna trecută, spectatorii scandînd apoi numele lui “Păsărilă” de mai multe ori pe parcursul partidei. Înarmaţi cu diverse instrumente de făcut zgomot, fanii constănţeni şi-au încurajat în permanenţă favoriţii şi i-au purtat spre un succes care îi duce foarte aproape de calificarea în Final Four. E drept, victoria “doar” cu 3-1 i-a lăsat un gust amar publicului spectator, mai ales că formaţia constănţeană a fost atît de aproape de a încheia partida în număr minim de seturi! Însă Tomis s-a relaxat prematur şi a ratat patru mingi de meci în setul al treilea, oaspeţii revenind de la 24-20 la 24-25!!!

Pînă la acest nefericit moment, totul mersese şnur în jocul campionilor. Cu un Firpo imperial la coordonare, gazdele au etalat un joc solid în toate compartimentele, dominînd meciul de la un capăt la altul. Totul le-a reuşit constănţenilor ieri, de la serviciu şi preluare pînă la atacuri din toate poziţiile. Singurul capitol la care au stat mai bine bieloruşii a fost blocajul, dar asta nu le-a fost suficient pentru a obţine mai mult de un set. După un start de meci echilibrat, Tomis s-a detaşat încet-încet pe tabela de scor: 8-4, 14-6, 16-8, 20-14 şi 25-19. Ambiţia bieloruşilor s-a concretizat şi pe tabelă în setul secund, Metallurg ţinînd aproape pînă la 9-9. A urmat un sprint constănţean care i-a lăsat fără replică pe oaspeţi: 17-10, 19-11, 24-13 şi 25-14. Cam la fel s-au desfăşurat ostilităţile şi în setul al treilea, în care Tomis a condus cu 23-19 şi a fost foarte aproape de 24-19, însă Ashlei, aflat în linia a doua, a călcat linia de trei metri înainte de atac! S-a creat un moment de confuzie, scorul fiind 23-20 în momentul în care Igor Zagorţev a solicitat time-out. Întreruperea a fost de bun augur pentru oaspeţi, care pe serviciile moi ale lui Petrocenko au recuperat miraculos: au salvat patru mingi de set şi meci, apoi s-au impus cu 27-25. A fost singura perioadă a meciului în care Began şi compania au arătat slăbiciuni în joc, pentru că setul al patrulea avea să fie şi ultimul. Cu Lică, Ashlei şi Brinkman exacţi pe faza de atac, cu Voinea intrat la mijlocul setului în locul lui Daivison pentru a da mai multă siguranţă preluării, Tomis a cîştigat setul cu 25-17 şi partida cu 3-1. Returul va avea loc săptămîna viitoare, miercuri, de la ora 18.00, în Palatul Sporturilor din Gomel.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began (cpt.), Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu şi Voinea); Metallurg (antrenor Igor Zagorţev): Dereviancenko - Piaskovski, Petrocenko, Malinovski, Elistratov (cpt.), Ejame şi Kiseli - libero (au mai jucat: Osipov, Ahrari, Mitko şi Şnitovski). Au arbitrat: Ivailo Ivanov (Bulgaria) şi Mehmet Demirdelen (Turcia). Observator: Gheorghe Vişan.

Setul pierdut la Constanţa îi va motiva suplimentar pe jucătorii Tomisului

Voleibaliştii de la Tomis au sărbătorit victoria împreună cu cei mai fideli dintre suporteri, care au rămas în sală şi după fluierul final pentru a-şi aplauda favoriţii. Evident, în declaraţiile oferite presei după meci de tabăra constănţeană răzbătea o oarecare mîhnire pentru setul pierdut atît de uşor. Asta după ce în tururile precedente CVM Tomis cîştiga cu 3-0 în faţa olandezilor şi belgienilor, calificîndu-se apoi lejer după jocurile din deplasare.

„Am fost foarte aproape de o victorie cu 3-0, am avut un avantaj consistent, dar am făcut nişte greşeli uşoare, ei au prins curaj şi au cîştigat setul. Ne pare rău, dar sperăm să recuperăm în deplasare setul pierdut la Constanţa. Oricum, noi mergem şi acolo la victorie” - Radu Began, căpitan CVM Tomis.

„Se pare că ne-am bucurat prea devreme de finalul meciului, ne-am pierdut puţin concentrarea şi acest lucru s-a văzut. Cred că meritam o victorie categorică şi să sperăm că acest set pierdut nu va fi decisiv în ecuaţia calificării” - Florin Voinea, jucător CVM Tomis.

„Ne-am văzut cu sacii în căruţă şi ne-am relaxat puţin, iar la acel scor chiar nu aveam voie să pierdem setul. Dar nu este un capăt de ţară! Setul acela va conta, bineînţeles, dar noi mergem la victorie şi în deplasare, ca întotdeauna, pentru că atunci cînd vrei să cîştigi un set sau două, planul nu-ţi iese. Poate că acel set pierdut ne va motiva suplimentar” - Laurenţiu Lică, jucător CVM Tomis.

„Nu am reuşit să punem capăt meciului, am avut mai multe şanse şi nu înţeleg ce s-a întîmplat. Mă bucur că băieţii nu au cedat şi au revenit imediat în setul al patrulea. Important este că am cîştigat şi sîntem cu un pas mai aproape de Final Four, dar la retur ne aşteaptă un meci foarte-foarte dificil” - Stelio De Rocco, antrenor principal CVM Tomis.

„Este greu de digerat un 3-1 care trebuia să fie 3-0, mai ales că am condus cu 24-20. Însă mergem acolo să jucăm şi să ne calificăm. Nu sînt invincibili pe teren propriu, pentru că şi elveţienii au reuşit să ia set în deplasare. Mulţumim spectatorilor că au venit la sală şi sperăm să le oferim şi alte performanţe” - Sorin Strutinsky, preşedinte CVM Tomis.

Oaspeţii au părăsit Sala Sporturilor destul de tăcuţi, singurul care a discutat cu mass-media fiind Aleksandr Elistratov. „Nu am făcut o partidă prea reuşită. Constanţa are o echipă foarte puternică, dar la retur orice este posibil. Am jucat prost astăzi pentru că la echipa noastră s-a acumulat multă oboseală după atîtea meciuri de campionat, de cupă şi de cupe europene. Pentru noi, setul cîştigat la Constanţa va conta foarte mult, ne creşte şansele de calificare”, a opinat căpitanul echipei din Zhlobin.

