CVM Tomis este neînvinsă în 2013

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a învins de două ori cu 3:0 pe Ştiinţa Explorări Baia Mare, în meciurile de sâmbătă şi duminică din semifinala Diviziei A1 la volei masculin, şi conduce cu scorul general de 2-0, în seria programată în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Actuala vicecampioană a României poate “închide” conturile în meciul de mâine, programat în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare, de la ora 19.30. Dacă se impun gazdele, cele două formaţii vor susţine vineri, de la ora 17.30, meciul al patrulea (ambele partide vor fi transmise în direct pe Digi Sport). Dacă Tomis învinge joi, de partidele 4 şi 5 nu va mai fi nevoie.

Modul cum echipa din Constanţa domină voleiul românesc, de la începutul anului 2013, nu lasă dubii în privinţa numelui viitoarei campioane. De când a fost preluată de bulgarul Martin Stoev, CVM Tomis a câştigat toate meciurile jucate: are 10 victorii în returul sezonului regulat (una singură cu 3:2, acasă, cu Baia Mare) şi patru în play-off (toate cu 3:0). Doar un accident neaşteptat mai poate opri Tomisul să nu câştige al patrulea titlu naţional de seniori din istoria clubului, după cele trei cucerite în perioada 2007-2009. A fost clar pentru toată lumea că Baia Mare nu mai poate stopa Constanţa în semifinală, ca acum doi ani, mai ales că în acest sezon a câştigat doar patru seturi în cele şase meciuri directe! „Nu pot spune dacă finala este deja cunoscută. Am o părere, dar nu vreau s-o spun! Pentru noi era de aşteptat ca meciurile să fie foarte grele, pentru că Tomis are la ora actuală cel mai bun lot şi se vede că practică jocul cel mai bun”, a spus Marius Botea, antrenor principal la Explorări.

Adversarul din finală poate fi SCM U. Craiova sau Remat Zalău, formaţii învinse de CVM Tomis în returul sezonului regulat cu scorul de 3:0, chiar pe terenul lor. În această semifinală, Craiova conduce la general cu 2-0, după ce s-a impus în primele două meciuri de pe teren propriu cu scorul de 3:0. „Zalăul fără Nagy este o altă echipă. Au încercat cu Birău ca universal, dar nu poate suplini absenţa lui Nagy. Craiova este mult avantajată în aceste condiţii”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al Tomisului. Universalul maghiar Peter Nagy, cel mai bun jucător al campionatului trecut, s-a accidentat chiar înaintea primului meci din play-off, iar antrenorul Zalăului, Aurel Vlaicu, l-a reprofilat ca universal pe centrul Fabian Birău. Acesta a dat randament la meciurile cu Dinamo Bucureşti din primul tur, dar nu şi la Craiova, în semifinale.