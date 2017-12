CVM Tomis face legea în voleiul masculin românesc

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a demonstrat şi la Zalău că este cea mai valoroasă echipă de volei masculin din România. Succesul fără dubii, scor 3:0 (25:21, 25:21, 25:16), obţinut duminică seară chiar pe terenul formaţiei sălăjene, considerată drept principala contracandidată la titlu în acest sezon, i-a detaşat pe constănţeni la şase puncte în fruntea clasamentului, cu cinci etape rămase de disputat din sezonul regulat. CVM Tomis mai are de jucat pe teren propriu cu două fruntaşe, SCM U. Craiova şi Dinamo Bucureşti, respectiv în deplasare cu ultimele trei clasate la ora actuală, VCM LPS Piatra Neamţ, CSM Agronomia Bucureşti şi Universitatea Cluj. În aceste condiţii, campioana are cele mai mari şanse să abordeze play-off-ul de pe primul loc şi să joace mai multe meciuri pe teren propriu în semifinala şi finala campionatului.

„Sezonul regulat este, putem spune, câştigat, dar se ştie că, în România, campionatul are două părţi. Avem mai întâi etapele săptămânale, iar în play-off luăm totul de la zero. Practic, în play-off se decide câştigătoarea titlului naţional”, consideră Serhan Cadâr, directorul executiv al grupării constănţene. „Această victorie ne avantajează foarte mult, fiind una de moral, obţinută pe terenul echipei care a fost foarte mult pe locurile 1 sau 2 în clasament, ca şi noi. Este o victorie care ne asigură o linişte înaintea play-off-ului, pentru că am pus o diferenţă destul de mare între noi şi a doua clasată”, spune centrul constănţean Sergiu Stancu.

VALOAREA LOTULUI CONSTĂNŢEAN A FĂCUT DIFERENŢA Revenind la meciul de la Zalău, trebuie să remarcăm din nou superioritatea formaţiei constănţene, care şi-a dominat adversara la aproape toate capitolele, mai puţin la preluare, unde gazdele au avut procentaje mai bune. „Diferenţa cred că a făcut-o calitatea jocului nostru, superior celui al zălăuanilor, de aceea ne-am aflat aproape în permanenţă la conducere pe tabela de scor. Foarte bun a fost serviciul: chiar dacă nu am făcut mulţi aşi, am reuşit să scoatem de multe ori din joc centrii adverşi. De asemenea, a funcţionat bine şi sistemul blocaj - defensivă, de unde şi diferenţa de trei-patru puncte pe care am avut-o mai mereu”, a explicat antrenorul principal Martin Stoev. „Ce a făcut diferenţa? În primul rând, am fost superiori ca organizare a jocului, apoi faptul că echipa constănţeană nu stă într-un jucător sau doi pe faza de atac, noi atacăm cu toţi jucătorii. Am avut o forţă superioară în atac, începând cu extremele, Rodriguez şi Bahov, apoi Nemec şi, nu în ultimul rând, jucătorii de centru”, a adăugat Serhan Cadâr. „Diferenţa s-a făcut pe execuţiile individuale, pentru că până la punctul 20 am jucat cap la cap cu adversarii. Acolo au apărut greşelile noastre şi astfel s-a rupt jocul”, a declarat Aurel Vlaicu, antrenorul gazdelor.

Diferenţa dintre CVM Tomis şi CSVM Zalău se vede şi în evoluţiile din Cupele Europene. Sălăjenii au părăsit Cupa CEV în 16-imile de finală ale competiţiei, în urma a două eşecuri cu Guberniya Nizhniy Novgorod, 0:3 şi 1:3. Ulterior, echipa din Rusia a mai trecut de Dukla Liberec şi Arago de Sete, tot cu dublă victorie, şi a ajuns până în faza Challenge Round. Acolo a ajuns şi gruparea constănţeană, după eliminarea din Liga Campionilor, iar CVM Tomis şi Guberniya sunt favorite să se califice în semifinale după manşa tur. Ulterior, zălăuanii au părăsit ruşinos Cupa Challenge, tot în 16-imi de finală, după un dublu 0:3 cu Steaua Roşie Belgrad (Serbia), o echipă alcătuită din jucători născuţi după anul 1991!

JOI, CVM TOMIS ARE MECI ÎN CUPA CEV Voleibaliştii constănţeni nu vor juca mâine în etapa intermediară din Divizia A1, a 18-a din sezonul regulat, când pe litoral urma să ajungă vicecampioana SCM U. Craiova. Partida va fi reprogramată pentru că joi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, campioana României va susţine manşa retur din Cupa CEV, faza Challenge Round, cu Maliye Milli Piyango Ankara. În tur, constănţenii s-au impus în capitala Turciei cu 3:1.