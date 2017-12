CVM Tomis, în finala campionatului

Conform aşteptărilor, semifinala Diviziei A1 la volei masculin dintre CVM Tomis Constanţa şi Ştiinţa Explorări Baia Mare s-a încheiat după numai trei din cele cinci meciuri prevăzute. Net inferiori adversarilor aflaţi de partea cealaltă a fileului, maramureşenii nu au reuşit să câştige nici măcar un set în aceste trei întâlniri din semifinală! Aseară, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare, CVM Tomis s-a impus cu 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) în meciul al treilea şi a făcut inutile partidele cu numărul 4 şi 5. Cu scorul general de 3-0, CVM Tomis a obţinut calificarea în finala mare a campionatului, în care va juca împotriva lui SCM U. Craiova.

Meciul de aseară a fost la discreţia voleibaliştilor constănţeni, superiori băimărenilor la toate capitolele. În primul set, oaspeţii s-au desprins după al doilea time-out tehnic, graţie jocului exact pe fileu al lui Gontariu şi blocajelor lui Spînu. Gazdele au început foarte bine setul al doilea, au condus cu 6:3, 8:4 şi 9:6, dar constănţenii s-au mobilizat şi au recuperat până la 13:10. Egalitatea la 13 a fost ultimul moment de echilibru pe tabelă, scorul devenind rapid 23:18, cu Terzic la serviciu! Setul 3 n-a avut istoric, gazdele cedând complet ritmul după 8:3, 13:8 şi 21:13. Pentru a-şi ţine în priză toţi jucătorii din lot, antrenorul Tomisului, Martin Stoev, i-a înlocuit pe rând pe Stoykov, Stancu, Gonzalez şi Terzic, cei patru jucători de rezervă rămânând în teren până la finalul partidei.

„Am reuşit din nou un meci bun şi doar în setul al doilea am avut câteva dificultăţi, dar am recuperat repede, graţie unui serviciu foarte bun. Sunt mulţumit că am ajuns repede în finală, după trei victorii clare şi fără set pierdut, pentru a nu pierde energie, fizic şi psihic, înaintea finalei. Ştiam că Baia Mare a pus mai mereu probleme echipei din Constanţa, dar nu a reuşit şi acum. Avem la dispoziţie zece zile ca să ne pregătim cât mai bine pentru finală şi pentru câştigarea unui titlu pe care Constanţa îl aşteaptă de patru ani”, a declarat Stoev.

Au evoluat - Baia Mare (antrenori Marius Botea şi Sorin Pop) au evoluat: Răileanu - Negrean, Cuciureanu, Socaciu, Ţuţea, Hoboth şi C. Tofan-libero (au mai jucat: Păştean, Veber, Neamţ şi Kecskemeti); CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Stancu, Spînu, Stoykov, Terzic şi Samardzic - libero (au mai jucat: Merkushev, Bojovic, Lescov şi Tănăsescu).

CVM TOMIS - SCM U. CRAIOVA, FINALA MARE A CAMPIONATULUI! Tot aseară, în cealaltă semifinală a turneului locurilor 1-4, Remat Zalău - SCM U. Craiova 1:3 (17:25, 25:15, 20:25, 17:25), astfel că oltenii s-au calificat în finală cu scorul general de 3-0. Conform unei hotărâri de săptămâna aceasta a Consiliului Director al Federaţiei Române de Volei, finalele pentru locurile 1-2 în Divizia A1 vor avea loc pe 8, 9, 15, 16 şi 21 aprilie 2013. Primele două meciuri sunt programate la Constanţa, următoarele două la Craiova, iar ultima tot la Constanţa. Se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. În finala pentru locurile 3-4 se vor întâlni echipele din Zalău şi Baia Mare.