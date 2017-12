CVM Tomis încearcă să încheie conturile încă de azi

Semifinala Diviziei A1 la volei masculin, care opune echipele Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Ştiinţa Explorări Baia Mare, programează astăzi, la Baia Mare, de la ora 19.30, şi mâine, de la ora 17.30, meciurile cu numerele 3 şi 4. În semifinalele play-off-ului se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, CVM Tomis conduce cu scorul de 2-0 la general şi poate obţine calificarea în finală încă de astăzi, dacă va reuşi să învingă, caz în care jocul de mâine şi eventualul meci decisiv, programat la Constanţa pe 3 aprilie, nu se vor mai disputa. Partidele de astăzi şi mâine sunt programate în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare şi vor fi transmise în direct pe Digi Sport.

CVM Tomis Constanţa este mare favorită la calificarea în finală încă de astăzi, pentru că a câştigat toate cele şase partide jucate în acest sezon cu Ştiinţa Explorări Baia Mare: 3:2 (acasă) şi 3:1 (în deplasare) în sezonul regulat al Diviziei A1, 3:0 (acasă) şi 3:1 (în deplasare) în sferturile de finală ale Cupei României, 3:0 şi 3:0 în primele două jocuri din semifinala play-off-ului. „Mergem acolo să câştigăm încă de la prima partidă şi să închidem seria. Nu vrem să pierdem prea mult timp. Am încredere în jucători, pentru că în toate partidele importante au jucat foarte bine”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al Tomisului. „Baia Mare are de recuperat două victorii, însă dacă vom avea o abordare bună a meciului de joi, nu cred că pot apărea surprize. Suntem neînvinşi în acest an şi ar trebui să jucăm extrem de slab ca să fim învinşi acolo”, a afirmat libero-ul echipei constănţene, Marko Samardzic.

În cealaltă semifinală a turneului locurilor 1-4, Remat Zalău - SCM U. Craiova (0-2 scor general), partidele sunt programate astăzi (ora 18.00) şi mâine (ora 17.30). Meciul de mâine (dacă se va juca!) va fi televizat în direct de postul Digi Sport. În turneul locurilor 5-8, Dinamo Bucureşti şi VCM LPS Piatra Neamţ s-au înţeles să joace un singur meci dintre cele trei prevăzute, iar Dinamo a învins cu 3:0 şi s-a calificat în finala pentru locurile 5-6. Ieri, în cealaltă semifinală: CSM Agronomia Bucureşti - Unirea Dej 3:2 (19:25, 25:22, 22:25, 25:21, 15:6) - 1-1 scor general. Meciul decisiv este programat duminică, la Dej.