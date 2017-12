CVM Tomis începe asaltul final spre titlu

Astăzi şi mâine, de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui primele două meciuri din finala mare a Diviziei A1 la volei masculin, care opune echipele CVM Tomis şi SCM U. Craiova. Ambele jocuri vor fi transmise în direct de postul Neptun TV. Finala play-off-ului se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”: vor urma două meciuri la Craiova, pe 15 şi 16 aprilie (meciul 4 se joacă doar la nevoie), iar dacă scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 21 aprilie.

CVM TOMIS ESTE MARE FAVORITĂ LA TITLU. Voleibaliştii constănţeni pornesc cu prima şansă la câştigarea titlului naţional, care ar fi al patrulea din istoria clubului, după cele cucerite în perioada 2007-2009. Ei nu au pierdut niciun meci oficial disputat în 2013, reuşind zece victorii în returul sezonului regulat şi cinci în play-off, unde nu au cedat niciun set în partidele cu CSM Agronomia Bucureşti (scor general 2-0, în sferturi de finală) şi Ştiinţa Explorări Baia Mare (scor general 3-0, în semifinală). În mod normal, nici în finală nu ar fi loc de surprize, mai ales că Tomis a câştigat la Craiova chiar pe 2 martie, în ultima etapă a sezonului regulat, scor 3:0 (25:16, 25:18, 26:24).

„Sunt mulţumit pentru că am ajuns foarte aproape de atingerea obiectivului nostru în campionat, câştigarea titlului. Este foarte important acum să facem ultimul pas spre titlu de o manieră serioasă, responsabilă, cu o mare dorinţă de victorie şi cu multă motivaţie. Meciurile dintr-o finală pentru titlu sunt foarte importante şi diferite de alte meciuri. Este în joc munca echipei dintr-un întreg sezon. Consider că în acest sistem de play-off, trei din cinci, este greu să apară mari surprize. O partidă ar putea câştiga şi echipa cu şansa a doua, însă în general formaţia mai puternică va câştiga trei meciuri pentru a deveni campioană. Din câte am arătat până acum, în sezonul regulat şi în play-off, echipa mai puternică este Tomis”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al CVM Tomis.

„PRESIUNEA E PE NOI”, SPUN CONSTĂNŢENII. Deşi sunt conştienţi că există o diferenţă de valoare în favoarea lor, jucătorii de la Tomis nu subestimează formaţia olteană. „Nu cred că putem pierde finala contra echipei din Craiova. Dacă luăm fiecare post şi fiecare jucător în parte, Constanţa este superioară. Dar asta nu înseamnă încă nimic. Ei nu au nimic de pierdut, au câştigat semifinala cu Zalău, formaţia pe care toată lumea se aştepta să o vadă în finală. De aceea, cred că vor fi bine motivaţi pentru această finală, dar şi noi avem o motivaţie foarte bună şi ne pregătim cât mai bine pentru aceste meciuri. Suntem conştienţi de valoarea noastră şi sper că va fi o finală frumoasă”, a spus Javier Gonzalez, căpitanul echipei constănţene. „Atuul lor (n.r. - al oltenilor) în finală este că şi-au realizat deja obiectivul şi o să joace cu multă dezinvoltură, pentru că nu au nimic de pierdut. Presiunea este pe noi, pentru că noi avem ca obiectiv câştigarea campionatului, pentru ei nu mai contează”, a adăugat centrul Andrei Spînu.

Alte rezultate din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin - finala pentru locurile 3-4 (se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”): Remat Zalău - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:1 (25:18, 27:25, 19:25, 25:19) şi 3:0 (25:14, 26:24, 25:22); finala pentru locurile 5-6 (se joacă în sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri”): Unirea Dej - Dinamo Bucureşti 3:1 (25:13, 25:20, 19:25, 25:21) şi 3:0 (25:23, 26:24, 25:18); finala pentru locurile 7-8 (s-a jucat în sistemul ”cel mai bun dintr-un singur meci”, la cererea nemţenilor!!!): VCM LPS Piatra Neamţ - CSM Agronomia Bucureşti 0:3 (17:25, 24:26, 21:25).