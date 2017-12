CVM Tomis nu se gândeşte la tradiţia partidelor cu Explorări

Sâmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa, CVM Tomis Constanţa va susţine primele două meciuri din cadrul semifinalei Diviziei A1 la volei masculin, în compania formaţiei Ştiinţa Explorări Baia Mare. Cele două partide sunt programate de la ora 17.15 (sâmbătă, după meciul de baschet dintre BC Farul şi CSU Sibiu) şi de la ora 17.00 (duminică), urmând să fie transmise în direct de Neptun TV. În semifinalele play-off-ului se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”: jocurile următoare sunt programate pe 28 şi 29 martie la Baia Mare (al patrulea meci se joacă doar la nevoie), iar dacă scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 3 aprilie. În cealaltă semifinală se vor întâlni SCM U. Craiova şi Remat Zalău.

ACUM DOI ANI, BAIA MARE A ELIMINAT TOMISUL ÎN SEMIFINALE! CVM Tomis Constanţa şi Ştiinţa Explorări Baia Mare sunt vechi rivale în voleiul masculin românesc, iar acum doi ani au jucat semifinala din aproximativ aceleaşi poziţii ca în 2013: constănţenii au ocupat locul 1 în sezonul regulat, iar băimărenii (care şi atunci au eliminat pe Unirea Dej, formaţia de pe locul 5), locul 4, faţă de locul 5 acum. În semifinală, Baia Mare a furnizat surpriza campionatului, eliminând Tomisul cu scorul general de 3-1, după patru meciuri de 3:2, primele două câştigate la Constanţa. Faţă de sezonul 2010-2011, au mai rămas la CVM Tomis (echipă antrenată pe atunci de Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală) doar Merkushev, Spînu şi Lescov, în timp ce de la Explorări au plecat numai extremele Didorciuc şi Teuşan, înlocuiţi de Hoboth şi Mititelu.

„Cunosc tradiţia, care spune că pentru Constanţa meciurile cu Baia Mare sunt întotdeauna dificile. Tomis însă, în fiecare an, are jucători diferiţi sau antrenori diferiţi, echipa este mereu alta. Istoria este istorie, iar acum, în această semifinală, plecăm de la scorul general de 0-0. O luăm de la capăt şi nu are importanţă ce a fost între aceste echipe acum doi, trei sau şapte ani”, afirmă actualul antrenor al Tomisului, Martin Stoev. „Ştiu povestea, cu cele patru meciuri de 3:2 din acea semifinală. Cred că fiecare joc este diferit de altul, nu trebuie să mai vorbim de acele rezultate. Noi, la Tomis, suntem acum alţi jucători, alt colectiv. Sperăm să trecem de Baia Mare din cât mai puţine meciuri şi să ne îndreptăm spre finala campionatului”, spune centrul Sergiu Stancu. „Dacă nu o să câştige echipa, o să câştige caracterele din echipa noastră, mândria noastră. Eu unul n-o să permit să se repete acele episoade de acum doi ani. N-o să permit unei echipe care ne este inferioară să ne învingă, n-o să accept să se întâmple aşa ceva. Cu siguranţă şi ceilalţi coechipieri ai mei gândesc la fel, iar Baia Mare nu o să aibă puterea mentală să ne elimine. Hai să zicem că ne bat un meci, dar eu sunt sigur că nicio echipă din România nu poate învinge Tomisul două meciuri la rând, mai ales la nivelul de joc la care am ajuns acum”, adaugă universalul Adrian Gontariu.

În acest campionat, CVM Tomis are la activ patru victorii asupra băimărenilor, în tot atâtea partide: 3:2 (acasă) şi 3:1 (în deplasare) în sezonul regulat al Diviziei A1, respectiv 3:0 (acasă) şi 3:1 (în deplasare) în sferturile de finală ale Cupei României.