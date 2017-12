CVM Tomis pregăteşte startul sezonului

Sâmbăta trecută, în Sala Dinamo din Bucureşti, CVM Tomis Constanţa a reuşit să câştige cu 3:0 partida amicală cu Dinamo, ultima verificare pentru ambele echipe înainte de startul Diviziei A1 la volei masculin. CVM Tomis va juca primul meci sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu Arcada Galaţi, în etapa a 2-a a campionatului (campionii stau în prima rundă, cea de miercuri, când Dinamo va evolua la Şimleul Silvaniei).

„A fost bine pentru noi, am jucat normal, fără prea multe probleme. Ne înţelegem din ce în ce mai bine pe teren şi sperăm să arătăm asta şi în partidele oficiale. Dinamo este cam aceeaşi echipă ca în sezoanele precedente, o echipă cu care trebuie să jucăm foarte concentraţi pentru a nu avea probleme”, a declarat extrema Dmitrii Bahov. „Sunt destul de mulţumit, după acest meci de la Bucureşti, de joc şi de rezultat, mai puţin de faptul că nu am reuşit să-l vedem jucând mai mult pe Haikal, pentru că el s-a accidentat în primul set. Din fericire, este doar o contuzie la genunchi şi îşi va reveni repede. Problema este cu Massinatori, care a acuzat dureri la genunchi încă de la Istanbul. La RMN a reieşit că are meniscul posterior de la genunchiul drept rupt. El are dureri destul de mari, însă poate juca. Poate juca un an cu această accidentare sau numai o zi, astfel că situaţia lui este destul de complicată. Echipa a jucat bine cu Dinamo, dar Dragoş Pavel a jucat din nou ca universal, caz în care nu avem prea multe posibilităţi de schimbări”, a explicat antrenorul principal Martin Stoev.

MIERCURI ARE LOC PREZENTAREA OFICIALĂ A LOTULUI. Mâine, de la ora 13.00, la Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa este programată conferinţa de presă obligatorie pentru toate participantele în Liga Campionilor la volei, cu două săptămâni înainte de primul meci pe teren propriu. Cu această ocazie, campioana României îşi va prezenta şi lotul de jucători cu care va aborda sezonul 2013-2014. CVM Tomis Constanţa debutează în competiţie pe 23 octombrie, în deplasare, cu Hypo Tirol Innsbruck (ora 21.25), iar prima partidă pe teren propriu este programată pe 30 octombrie, cu Halkbank Ankara (ora 18.00).

ASTĂZI ÎNCEPE ŞI CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI. După ce la sfârşitul săptămânii trecute s-au disputat primele meciuri din Cupa României la volei masculin, faza optimilor de finală, astăzi şi mâine este programată prima etapă din Divizia A1. CVM Tomis Constanţa stă în această rundă inaugurală, din cauza numărului impar de echipe din campionat, astfel că etapa cuprinde numai cinci partide. Una are loc astăzi, derby-ul dintre CS Volei Municipal Zalău şi SCM U. Craiova, care va fi transmis în direct pe Digi Sport 3, cu începere de la ora 19.00.