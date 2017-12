CVM Tomis s-a autodepășit în acest sezon din Liga Campionilor

CVM Tomis Constanța a fost eliminată din Liga Campionilor la volei masculin, ediția 2014-2015, în primul tur din faza eliminatorie (play-off 12), de către un adversar, Lokomotiv Novosibirsk, care nu i-a dat nicio șansă în dubla manșă. Vicecampioana Rusiei s-a impus cu scorul de 3:0 atât la Constanța, cât și la Novosibirsk, fiind în ambele partide cu o clasă peste campioana României. „Diferența de valoare dintre formații a reflectat nivelurile celor două campionate, pentru că se vede că ei joacă săptămânal cu echipe de nivel înalt și care le pun probleme set de set. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm de partea financiară, pentru că ei au în lot mulți jucători de echipă națională și de foarte mare valoare, pe care e foarte greu să-i aduci în România. Avem și noi jucători de mare valoare, dar nu la fel de mulți ca ei, pentru că noi nu am putea plăti vedete de talia celor de la Lokomotiv. E suficient să te uiți la ce jucători are în lot și îți dai seama imediat că și clubul are un buget pe măsură. De aceea, e greu să faci față unei echipe care acum doi ani a câștigat Champions League, care săptămânal joacă un altfel de volei, de nivel foarte înalt. Nu am jucat noi foarte slab în meciul tur, ci ei ne-au pus mari probleme cu serviciul, au reușit să aducă mingea unde vor ei, adică departe de fileu, apoi să-și facă jocul lor de blocaj. După acea partidă, șansele noastre de calificare erau oricum foarte mici. Lokomotiv este cea mai puternică formație pe care CVM Tomis Constanța a întâlnit-o vreodată și a meritat să se califice pentru turul următor”, a explicat antrenorul secund Radu Began, care a condus echipa constănțeană în Siberia, în absența antrenorului principal Martin Stoev (din motive personale, tehnicianul bulgar nu a făcut deplasarea la Novosibirsk).

PREMIERE ISTORICE PENTRU CVM TOMIS

Chiar dacă s-a încheiat mai puțin fericit, campania europeană din acest sezon a Tomisului rămâne una excepțională pentru campioana României, care a intrat în istoria voleiului românesc ca fiind prima echipă calificată în faza eliminatorie a Ligii Campionilor la volei masculin, în noul format al competiției. Performanța este cea mai bună pentru clubul constănțean în istoria participărilor europene, mai ales că Tomis a înregistrat mai multe premiere, între care câștigarea grupei din care a făcut parte, fiind urmată în clasament de Copra Volley Piacenza (Italia), Knack Roeselare (Belgia) și Dragons Lugano (Elveţia), și obținerea primei victorii din istoria clubului pe terenul unei echipe italiene (3:2 la Piacenza). De asemenea, constănțenii au stabilit și un nou record al clubului, cu cele mai multe victorii într-un sezon de Liga Campionilor - 5. Sunt performanțe extraordinare pentru voleibaliștii antrenați de Martin Stoev și Radu Began, mai ales că, după tragerea la sorți, Piacenza și Roeselare erau considerate ca mari favorite ale grupei.

PROBLEME LA REVENIREA ÎN ROMÂNIA

Programată pentru aseară, întoarcerea la Constanța a campioanei României a fost amânată cu 24 de ore! Asta pentru că toate cursele de pe Aeroportul Internaţional Ataturk din Istanbul au fost suspendate din cauza unei furtuni de zăpadă, iar Turkish Airlines a anulat 200 de curse care urmau să fie operate miercuri şi joi, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Cu această companie urmau să zboare și constănțenii, până la Istanbul, dar au fost nevoiți să mai stea o zi la Novosibirsk. Vineri dimineață, divizați în două grupuri, ei urmau să se îmbarce în două avioane spre Moscova, cu plecarea la câteva ore distanță, iar vineri seară este programată sosirea la București. În aceste condiții, conducerea clubului constănțean a solicitat amânarea cu 24 de ore a meciului de campionat cu VCM LPS Piatra Neamț, programat duminică, de la ora 17.00, în etapa a 18-a din Divizia A1. Jocul de la Piatra Neamț ar putea avea loc luni.