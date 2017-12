CVM Tomis se antrenează cu gândul la... Zalău

Deşi următorul adversar din campionat este CVM Braşov, pentru jucătorii de la CVM Tomis Constanţa mult mai importantă este întâlnirea de sâmbăta viitoare, când pe Litoral va sosi a doua clasată în Divizia A1, Remat Zalău. Formaţia de sub Tîmpa, victimă sigură în meciul programat mâine, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, este privită doar ca un partener de antrenament înaintea derby-ului campionatului. Remat Zalău va sosi la Constanţa cu un nou antrenor, germanul Michael Warm, şi cu doi jucători noi faţă de turul actualei ediţii, centrul sârb Aleksandar Ljubicic şi extrema daneză Mads Ditlevsen, ultimul fiind utilizat de sălăjeni pe postul de universal. Ambele noi achiziţii au fost aduse la sugestia lui Warm, fostul secund al lui Stelian Moculescu la naţionala Germaniei cunoscându-i foarte bine pe cei doi voleibalişti din evoluţiile lor în Bundesliga. „Este foarte bine pentru ei şi pentru voleiul românesc să apară oameni de valoare. O să-i văd, probabil, pe imagini, înainte de meciul direct, şi o să mă pronunţ atunci în privinţa lor”, a declarat antrenorul secund al constănţenilor, Mircea Dudaş. „Şi fără aceste întăriri Zalăul era una dintre echipele favorite la titlu. Acum cu atât mai mult, după ce a adus doi jucători de valoare. Urmează să-i analizăm pe video, cu siguranţă au şi ei puncte slabe. Însă şi echipa din Zalău se află la început de drum, iar noi va trebui să profităm de acest lucru”, spune Florin Voinea, dornic de revanşă în faţa zălăuanilor după eşecul cu 0:3 din tur. „Nu îi cunosc pe cei doi jucători nou transferaţi, dar cu siguranţă echipa din Zalău s-a întărit faţă de toamnă. Este un campionat mult mai echilibrat decât cel precedent, cu mai multe echipe care se bat la podium, şi trebuie să luptăm din greu pentru a păstra titlul de campioni la Constanţa”, crede Sebastian Firpo.

Remat Zalău este singura echipă masculină din România care nu a fost eliminată încă din Cupele Europene. Sălăjenii joacă în optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup cu o echipă din Cehia, Dukla Liberec. Cele două manşe, programate pe 2 şi 11 februarie, primul meci în deplasare, vor încadra deplasarea Rematului la Constanţa. „Noi an de an am avut acest program încărcat, acum din păcate nu-l mai avem... Noi eram obişnuiţi cu un asemenea program. Vom vedea cât de repede se va acomoda echipa din Zalău cu meciuri la trei zile. Ne dorim o victorie cât mai categorică pe teren propriu”, a comentat Florin Voinea programul mai încărcat pe care îl va avea echipa din Zalău în luna februarie.