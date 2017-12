CVM Tomis se așteaptă la un campionat mai echilibrat decât cel precedent

La sfârșitul acestei săptămâni va debuta ediția 2015-2016 din Divizia A1 la volei masculin, iar CVM Tomis Constanța va juca în prima etapă cu Unirea Dej. Meciul este programat sâmbătă, la Dej. Formația constănțeană va începe un adevărat tur de forță, pentru că în doar 12 săptămâni și jumătate sunt programate cele 11 etape din turul campionatului și primele patru etape din Grupa G a Ligii Campionilor! Practic, voleibaliștii de la CVM Tomis vor juca aproape non-stop câte două partide pe săptămână și vor avea libere doar două mijlocuri de săptămână, cele din 28 octombrie și 11 noiembrie!!! Noul campionat se anunță deja foarte interesant, pentru că în meciurile de verificare mai multe echipe românești au arătat lucruri frumoase. SCM U. Craiova, Arcada Galați și Banatul Caransebeș au reușit achiziții interesante, ca și CSM București, Știința Explorări Baia Mare, Unirea Dej sau VCM LPS Piatra Neamț. Vicecampioana CSVM Zalău și-a păstrat aproape tot lotul din sezonul trecut și l-a adus pe universalul Ciprian Matei, fost internațional. Noile promovate din Ploiești și Cluj au transferat și ele jucători experimentați, iar Dinamo București, locul 4 anul trecut, a slăbit destul de mult.

„TOMIS VA FI ȘI ANUL ACESTA LA ÎNĂLȚIME”

„Cred că ediția de campionat care urmează va fi cea mai echilibrată din ultimii ani. Sperăm să ajungem repede într-o formă cât mai bună, să putem pune probleme tuturor adversarilor, să ne respectăm blazonul și să fim din nou campioni”, a declarat centrul Andrei Laza. „Din cauze obiective nu am reușit să jucăm decât trei meciuri de verificare, dar sunt convins că antrenorii și staff-ul tehnic vor pune repede jocul la punct, vor găsi cea mai bună formulă de echipă și ne vom realiza obiectivele și în acest sezon. Teoretic, campionatul care va începe în curând va fi mai puternic decât cel din sezonul trecut. Sunt multe formații care s-au întărit, iar echipa din Zalău a păstrat același nucleu de jucători, deci are un plus de omogenitate. Eu sunt convins că Tomis va fi și anul acesta la înălțime”, a adăugat centrul Sergiu Stancu. „Echipa a fost alcătuită pe măsura bugetului pe care l-am avut la dispoziție, dar sunt mulțumit de componența lotului. În Liga Campionilor nu va fi deloc ușor, pentru că este o competiție în care evoluează numai campioni. Echipele din România s-au schimbat mult în această vară, așa cum este cazul formațiilor din Galați, Craiova, Baia Mare sau Caransebeș, care sunt mai bune ca anul trecut. Zalăul a schimbat un singur jucător și se bazează pe omogenitatea grupului. Sunt mai multe echipe de valoare comparativ cu anul trecut, când eram doar noi și Zalăul”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

