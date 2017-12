CVM Tomis, victorie și în amicalul cu Lukoil Burgas

Club Volei Municipal Tomis Constanța a susținut, vineri seară, în Sala Sporturilor, al doilea meci de verificare înaintea startului sezonului 2015-2016, întâlnind formația bulgară Lukoil Burgas. După victoria de miercuri, de la Dobrici, 3:0 cu Dobrudja, CVM Tomis a câștigat și al doilea joc din perioada precompetițională, de această dată cu 3:1 (25:13, 25:18, 23:25, 25:21). Primele două seturi ale duelului Tomis - Lukoil au fost controlate cu autoritate de voleibaliștii antrenați de Martin Stoev și Radu Began, care au reușit câteva faze spectaculoase. Oaspeții, sosiți în ziua meciului la Constanța, s-au încălzit mai greu și abia în al treilea set au început să pună probleme Tomisului, astfel că disputa s-a echilibrat. Cursa de urmărire a formației constănțene a adus egalarea pe tabela de marcaj la 23, însă ultimele două puncte au intrat în contul Burgasului. Și ultimul set a fost interesant, adversara Tomisului încercând să împingă meciul în decisiv, dar jucătorii campioanei României au strâns rândurile și au punctat pe final.

Au evoluat pentru CVM Tomis: Mitev (5p) - Yordanov (19p), Laza (8p), Ragin (9p), Gotch (12p), Ananiev (14p) şi Skundric - libero. Au mai jucat: Vologa, Stancu (6p) și D. Pavel.

Evoluţia scorului în partida CVM Tomis - Lukoil - Setul 1: 4:2, 8:4, 11:6, 16:9, 21:10, 25:13.

Setul 2: 6:0, 8:1, 12:5, 14:12, 16:12, 18:12, 21:15, 25:18.

Setul 3: 4:5, 8:7, 9:11, 11:14, 14:16, 18:21, 21:22, 23:23, 23:25.

Setul 4: 4:4, 8:6, 12:10, 15:10, 15:13, 16:13, 16:16, 20:17, 22:19, 25:21.

„A fost primul meci acasă și ne bucurăm că am revenit în fața propriilor fani. Ne bucurăm că s-a terminat cu bine și am câștigat. Sperăm să jucăm din ce în ce mai bine, pentru că se vede că sunt mulți jucători noi. Cred că avem timp până începe campionatul să ne punem la punct”, a spus Andrei Laza. „În momentul în care am câștigat primele două seturi de o manieră categorică, a intervenit o mică relaxare. Poate și de aceea am pierdut al treilea set. Considerăm că acest set pierdut și echilibrul din setul al patrulea ne vor ajuta foarte mult în meciurile grele care ne așteaptă în campionat și Liga Campionilor. Antrenorul caută, deocamdată, cea mai bună formulă de echipă, fiind abia al doilea meci de verificare”, a declarat Sergiu Stancu.

Sâmbătă, de la ora 18.15, tot în Sala Sporturilor, este programat încă un meci amical între CVM Tomis Constanța și Lukoil Burgas.

