CVM Tomis vrea să rămână invincibilă

La sfârşitul acestei săptămâni, în Sala Sporturilor din Constanţa sunt programate primele două meciuri din semifinala Diviziei A1 la volei masculin care opune echipele CVM Tomis Constanţa şi Ştiinţa Explorări Baia Mare. Cele două partide vor începe la ora 17.15 (sâmbătă, după meciul de baschet dintre Farul şi CSU Sibiu) şi la ora 17.00 (duminică), urmând să fie transmise în direct de Neptun TV. Intrarea spectatorilor este gratuită. În semifinalele play-off-ului se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”: jocurile următoare sunt programate pe 28 şi 29 martie la Baia Mare (al patrulea meci se joacă doar la nevoie), iar dacă scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 3 aprilie.

Neînvinsă de când a fost preluată de antrenorul bulgar Martin Stoev, la începutul acestui an, CVM Tomis vrea să-şi menţină invincibilitatea şi în play-off, ceea ce ar însemna câştigarea titlului naţional! În acest campionat, CVM Tomis a câştigat toate partidele directe cu maramureşenii, două în sezonul regulat al Diviziei A1 şi două în sferturile de finală ale Cupei României. Conştientă că are şanse mici la victorie şi pentru a pregăti cât mai bine următorul meci din campionat, Explorări a deplasat la cele două meciuri jucate anul acesta la Constanţa un lot restrâns, lipsit de majoritatea titularilor. Rezultatele celor două partide au fost 3:2 în campionat şi 3:0 în Cupa României. „Cu siguranţă de data aceasta vor juca titularii, care însă nu vor fi aşa de motivaţi ca şi cei din echipa a doua, aşa că va fi mai uşor şi pentru noi. Noi cred că acum avem o altă faţă, deja suntem în play-off. Nu mai suntem pe primul loc, iar o înfrângere ne-ar cam strica planurile, ca să zic aşa. Am început să tratăm altfel şi setul al treilea, muncim bine, ne facem treaba şi vrem să ne calificăm în finală după trei jocuri”, a declarat Adrian Gontariu, universalul Tomisului. „Sper să debutăm cu dreptul, să câştigăm cele două meciuri de acasă, pentru a avea un avantaj important în deplasarea de la Baia Mare. Este important ca noi să ne facem jocul cât putem mai bine”, a adăugat centrul Sergiu Stancu.

Primele două meciuri din cealaltă semifinală a turneului locurilor 1-4, SCM U. Craiova - Remat Zalău, vor avea loc sâmbătă (ora 16.00) şi duminică (ora 16.30), fiind televizate în direct de postul Digi Sport 3. În turneul locurilor 5-8 se joacă sâmbătă partidele Dinamo Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ (ora 16.30) şi Unirea Dej - CSM Agronomia Bucureşti (ora 17.00). Echipa din Piatra Neamţ, care nu doreşte să se califice mai departe, s-a înţeles cu Dinamo ca în loc de trei partide să joace doar una în această semifinală, la Bucureşti, iar învingătoarea să se bată pentru locurile 5-6 în clasamentul final. În turneul locurilor 5-8 se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”, cu excepţia finalei pentru locurile 5-6, care se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”. Miza acestui turneu este ocuparea locului 5, care dă dreptul la înscrierea în Cupa Balcanică.