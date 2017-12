Dacă e miercuri, e volei în Divizia A1, în Cupa României și în Cupa Challenge

Miercuri seară, în Divizia A1 la volei masculin este programată etapa a 20-a, antepenultima din sezonul regulat. Cu excepția meciului de la Zalău, în care gazdele sunt mari favorite, celelalte patru întâlniri se anunță echilibrate. Disputa Universitatea Cluj - VCM LPS Piatra Neamț opune formații care au mari șanse de a juca în play-out și încearcă să termine pe un loc cât mai bun. La fel și în cazul partidei Unirea Dej - Dinamo București, în care gazdele își pot asigura locul 7 dacă înving. SCM U. Craiova, ocupanta primei poziții din clasament, nu are deloc meci ușor la Caransebeș, unde numai Zalăul a reușit să câștige. O altă fruntașă, Știința Explorări Baia Mare, își joacă la Ploiești una dintre ultimele șanse de a evita locul 4 la finalul sezonului regulat.

Iată programul etapei: Tricolorul LMV Ploiești - Știința Explorări Baia Mare (ora 17.00); Universitatea Cluj - VCM LPS Piatra Neamț (ora 17.00); AS Volei Club Caransebeș - SCM U. Craiova (ora 18.00); ACSVM Zalău - CSM București (ora 18.00); Unirea Dej - Dinamo București (ora 18.00). Partida CVM Tomis Constanța - Arcada Galați nu se dispută și va fi omologată cu scorul de 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), pentru că gazdele s-au retras din campionat.

Clasament DA1 masculin: 1. SCM U. Craiova 48p (setaveraj: 55:19); 2. ACSVM Zalău 45p (50:19); 3. Explorări Baia Mare 44p (49:21); 4. Arcada Galați 41p (45:23); 5. AS Volei Club Caransebeș 33p (38:30); 6. Tricolorul LMV Ploiești 27p (36:38); 7. Unirea Dej 21p (31:43); 8. CSM București 20p (29:43); 9. Dinamo București 17p (29:46); 10. VCM LPS Piatra Neamț 17p (22:46); 11. CVM TOMIS CONSTANȚA 15p (20:48) - echipă retrasă din campionat; 12. Universitatea Cluj 14p (18:46).

MIERCURI AFLĂM ȘI ULTIMELE DOUĂ SEMIFINALISTE DIN CUPA ROMÂNIEI

În Cupa României la volei feminin, miercuri este programată manșa retur din cadrul sferturilor de finală. Cum primele două formații calificate în semifinale, CS Volei Alba-Blaj și CSM București, s-au decis încă din luna ianuarie, mai avem doar două necunoscute. Învingătoare la zero în tur, CSU Medicina CSȘ Tg. Mureș și CSM Târgoviște mai au nevoie să câștige un singur set pentru a obține biletul pentru Final Four. Returul dintre CSU Medicina CSȘ Tg. Mureș și Știința Bacău va începe la ora 18.00, în timp ce formația din Tîrgoviște a eliminat-o deja pe Dinamo (s-a jucat de la ora 14.00), reușind să câștige și la București, cu 3:0 (25:13, 25:14, 25:12). Câştigătoarele din sferturi vor juca în Final Four, programat în perioada 8-10 aprilie, la Piatra Neamț.

CSM BUCUREȘTI ÎNCEARCĂ SĂ AJUNGĂ ÎN FINALA CUPEI CHALLENGE

Echipa feminină CSM Bucureşti este unica din România care mai joacă în Cupele Europene. Bucureștencele au ajuns în semifinalele Cupei Challenge, unde vor da piept cu deținătoarea trofeului, Bursa BBSK. Partida tur se joacă în Turcia, miercuri, de la ora 18.00, iar returul este programat duminică, tot de la ora 18.00, în capitala României. Cealaltă semifinală este Zarechie Odintsovo (Rusia) - Trabzon Idman Ocagi (Turcia).

