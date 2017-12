“Dacă nu conştientizăm că sîntem la dispoziţia clientului, nu o să iasă nimic bun”

Care a fost motivul organizării CEC pe regionale?

Alexandru Georgescu: Regionala a fost înfiinţată la 1 septembrie 2006, Constanţa avînd un potenţial foarte mare şi nu mergea la nivelul sucursalei Tulcea care s-a dovedit a fi cea mai performantă din sistem. La nivel central, s-a considerat că cea mai bună soluţie este apropierea celor două sucursale şi punerea în practică, la Constanţa, a aceluiaşi stil de lucru care s-a aplicat cu succes la Tulcea. Acest lucru presupune proceduri de lucru stricte şi transparente la îndemîna clientului. Eu am convingerea că zona de preconsiliere, consiliere şi de relaţii cu clientela trebuie regîndită. Un credit nu este o teorie fantastică, astfel că noi trebuie să educăm clientela pentru a-şi rezolva problema. Mergem pe principiul autoevaluării din partea clientului. De asemenea, încercăm să schimbăm imaginea instituţiei.

De ce nu a fost prezent CEC-ul pe piaţă?

A.G.: În primul rînd are spaţiile cam obosite şi un sistem de lucru cu clientul mai puţin interesant: geamuri, ghişee, umilinţe, aplecături. Pe de altă parte, CEC nu are o cotă de piaţă, cel puţin în Constanţa nu are o cotă de piaţă substanţială. CEC Constanţa ar trebui să reprezinte instituţia la nivel naţional. În primul rînd este al doilea judeţ ca importanţă din ţară, ca potenţial, iar în al doilea rînd, în Constanţa, în timpul sezonului, vin foarte mulţi turişti ceea ce constituie un avantaj, întrucît aici putem face promovarea brand-ului mai bine decît în orice alt judeţ. Spre deosebire de Tulcea, cota de piaţă a CEC Constanţa este mică, sun 4%. În Tulcea avem aprox. 30% din cota de piaţă, în condiţiile în care CEC deţine, la nivel naţional, aproape 4%. În urmă cu cinci ani, sucursala CEC din Tulcea era cea mai slabă din sistem, iar de doi ani este cea mai performantă.

Care este explicaţia acestor rezultate negative?

A.G.: Sînt mai multe motive. În primul rînd, restructurarea instituţiei nu s-a făcut în ritmul normal şi nu s-a schimbat mentalitatea lucrătorilor CEC. În Tulcea, restructurarea instituţiei a început în 1999. Eu am intrat în instituţie în 1999 cînd nimeni nu avea nici puterea şi nici chef să facă restructurare, întrucît salariile erau foarte bune la CEC şi se dormea liniştit, deci nu avea nimeni nevoie de complicaţii. Nu am previzionat corect că aceste schimbări se vor produce. Colegilor mei, care au început această restructurare foarte tîrziu, le-a fost mult mai greu, pentru că odată ce restructurarea a început, implicarea sindicatelor a fost foarte mare.

Cu ce veniţi nou pe piaţă?