“Dacă Udrea are alt proiect politic, trebuie s-o spună”

Vicepreşedintele PDL Cezar Preda consideră că, în cazul în care Elena Udrea are alt proiect politic în afara partidului, ar trebui să o spună. El a remarcat că Udrea „se învârte pe lângă Mişcarea Populară, ca să-i dea satisfacţie preşedintelui Traian Băsescu“, alături de alţii. Preda este de părere că „excluderea unui membru nu e un lucru foarte bun pentru un partid, în condiţiile în care acel membru este un om cu notorietate, un om cu anvergură, un om care are anumite rădăcini şi conexiuni mari în partid“. El a observat că Udrea îşi ia avânt doar în momentul în care liderul pedeliştilor se retrage, dar când Vasile Blaga reacţionează, ea dă înapoi: „Deci are o chestiune aşa, de a muşca şi nu de a întreprinde şi de a duce la capăt o acţiune, să-şi ducă vreun proiect politic, şi apoi reintră în cochilie şi spune “Numai eu fac opoziţie USL-ului, restul, nimeni în ţara asta“. I-am şi spus doamnei Udrea că nu face bine, i-o mai spun, dar nu ştiu cât efect are pentru domnia sa, dacă dânsa are, alături de alţii, alt proiect“.