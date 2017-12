Dacian Cioloș, jucăria pe care se bat liderii USR

La nici un an de la înființare, scandalurile se țin lanț în USR. Războiul pentru putere este purtat între președintele Nicuşor Dan şi Clotilde Armand. În mijlocul acestui conflict a picat, precum musca în lapte, Dacian Cioloș, care este dorit în partid doar de tabăra vicepreședintelui USR Clotilde Armand. De partea cealaltă, președintele formațiunii, Nicușor Dan, deși oficial a spus că-l invită pe Cioloș în partid, în realitate a strâmbat din nas atunci când a auzit de propunerea ca fostul premier să se înscrie în USR, mai ales că Cioloș ar ținti direct șefia partidului. Acest lucru a generat un adevărat conflict între Nicușor Dan și Clotilde Armand. Folosit pe post de ping-pong în USR, fostul premier Dacian Cioloş i-a transmis lui Nicuşor Dan să nu-i mai folosească numele şi să-şi rezolve problemele interne. Cioloş spune, citat de Adevărul, că nu se pune problema să intre în USR. „I-am spus deja lui Nicuşor Dan că nu vreau în USR”, a declarat Dacian Cioloş, potrivit Adevărul.

CIOLOȘ A PRINS GUSTUL POLITICII

Amintim că fostul premier Dacian Cioloș a reiterat, recent, că se gândește foarte serios ca pe termen scurt - un an, doi, trei - să fie de folos în politică. El a dat și trei variante de lucru: prima este de a sta în afara partidelor, a doua - de a intra într-un partid, variantă despre care a spus că o priveşte cu teamă, dar nu o exclude, şi a treia - de a înfiinţa un nou partid. În cadrul unui interviu la RFI, Cioloş a declarat că organizaţia neguvernamentală pe care o va lansa alături de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia în calcul „foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o mişcare politică sau un partid politic”. „E o organizaţie neguvernamentală cu obiective politice, în măsura în care politică înseamnă să fii preocupat de viaţa cetăţii, de ceea ce se întâmplă în societate. Aş vrea să continuăm să lucrăm pe anumite proiecte pe care le-am început cât am fost la guvernare şi care nouă ni se par importante“, a declarat Cioloş. Acesta a uitat să amintească de faptul că, în urmă cu un an, s-a jurat că nu se va înscrie în niciun partid. Însă, la vremuri noi, obiceiuri noi.