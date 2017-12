Dan Petrescu are ca obiectiv menţinerea în Liga I

Tehnicianul Dan Petrescu a susţinut, miercuri, prima conferinţă de presă de la numirea sa în funcţia de antrenor principal al formaţiei Unirea Urziceni şi a afirmat că obiectivul trasat de conducerea clubului este menţinerea în prima ligă. "Ştiu că va fi greu, că vom pierde meciuri şi că va trebui să ne batem ca să nu retrogradăm.Va fi greu, dar am găsit aici un grup unit", a spus Petrescu. Acesta îl va păstra ca secund pe Iulian Mihăescu, care a asigurat interimatul în ultimele două etape de campionat, după plecarea lui Costel Orac. Petrescu şi Mihăescu pregătesc împreună meciul cu Universitatea Craiova, programat duminică, la ora 16.00, în etapa a X-a a Ligii I. "Va fi un meci pe viaţă şi pe moarte. Doar şansa va decide cîştigătoarea meciului", a apreciat Petrescu. Dan Petrescu a preluat conducerea tehnică a formaţiei Unirea Urziceni după ce a fost demis de la gruparea poloneză Wisla Cracovia. "Eram foarte supărat, fiindcă nu mă aşteptam să fiu demis, şi am zis că e mai bine să încep să muncesc", a explicat Petrescu decizia de a veni la Urziceni. El a menţionat că hotărîtoare a fost şi relaţia bună pe care o are cu patronul Dumitru Bucşaru, dar şi faptul că la Urziceni are toate condiţiile pentru a face performanţă.