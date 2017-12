Dans, cântec, premii și pictură, de Ziua Minorităţilor Naţionale

09:25:44 / 05 Decembrie 2014

Bravo Tuluyhan Ugurlu!

Pacat ca spectacolul nu se organizeaza undeva in Constanta. Este greu de ajuns in Mamaia iarna. Dar am fost la spectacolul de aseara al pianistului Tuluyhan Ugurlu. M-a impresionat pana la lacrimi muzica acestui om care isi iubeste atat de mult frumoasele tinuturi natale si a exprimat atat de bine acest lucru prin muzica sa. Bravo!