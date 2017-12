Danube Delta Rally® 2017 – pasiune dincolo de disconfortul termic

UPDATE

01.07.2017

Etapa Delta Danube Rally 2017 - la final:

Vali Porcisteanu reuseste sa se impuna in clasamentul Campionatului International de Raliuri al Danube Delta Rally 2017, dupa ce Alexandru Pitigoi, cel care a condus intrecerea inca de la prima proba speciala, a abandonat tehnic, inainte de penultima speciala. Sebi Barbu a urcat pe pozitia secunda a clasamentului, in timp ce ultima treapta a podiumului ii revine lui Razvan Trisnevschi.

Lider al clasamentului inca de pe prima proba speciala a intrecerii si cel care si-a trecut in cont cele mai multe victorii pe probele speciale, Alexandru Pitigoi a fost nevoit sa abandoneze pe etapa de legatura dintre PS6 si PS7, dupa ruperea unei piese a suspensiei posterioare a Porsche-ului sau 911 GT3. „Inca de pe proba a sasea am simtit ca ceva s-a intamplat si am redus ritmul” a explicat Pitigoi. „Pe etapa de legatura care a urmat s-a rupt un pivot, dar din fericire incidentul s-a intamplat la o viteza mica. Imi pare rau ca nu am reusit sa incheiem raliul, insa trebuie sa fim multumiti ca incidentul nu s-a intamplat pe proba speciala, la viteze mari, lucru care ar fi cauzat sigur o iesire serioasa in decor.”

30.06.2017

La această oră, încă se desfășoară ultimele probe în raliul Deltei Dunării la Tulcea.

Canicula nu i-a împiedicat pe pasionații auto să participe la eveniment.

Alexandru Pitigoi conduce în clasamentul Danube Delta Rally, după primele trei probe ale întrecerii, cu un avans consistent, de 41 de secunde în fața lui Vali Porcișteanu.

Poziția a treia este ocupată de Sebastian Barbu, cel care aleargă cu un Ford Fiesta R5. Debutul de raliu nu a fost lipsit de probleme, cele peste 35 de grade din atmosferă resimțindu-se la motorul masinii sale, al carui calculator a inregistrat o sumedenie de erori electronice. „O zi interesantă, însa care a început cu mici probleme tehnice pentru noi a spus Barbu. Mașina se supraîncălzește și apar tot felul de erori, iar pe prima proba motorul s-a oprit și am pierdut mai bine de 20 de secunde până am reușit să repornim. Pe parcurs problema pare că s-a rezolvat și am început sa recuperăm, am ajuns cu bine.

Mașinile istorice, care se întrec la regularitate, au avut astăzi acelasi parcurs cu cele moderne, de competitive