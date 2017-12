Darius Vâlcov a anunțat în această seară că nu a demisionat din postul de ministru al Finanţelor, ca reacţie la informaţiile apărute în spaţiul public conform cărora acesta s-ar fi retras din Guvern. "Nu am demisionat", a spus Vâlcov. În cursul acestei zile, după ce Darius Vâlcov a fost audiat, vineri seara, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în calitate de suspect, în spaţiul public au apărut informaţii că acesta ar fi demisionat din postul de ministru. În acelaşi timp, mai mulţi comentatori politici au apreciat că Vâlcov ar trebui să demisioneze. Co-preşedintele PNL Alina Gorghiu a scris, pe Facebook, că premierul Victor Ponta ar trebui să-i solicite demisia de onoare ministrului Finanțelor, Darius Vâlcov, întrucât un membru al Executivului urmărit penal nu poate avea decât o contribuţie negativă la imaginea României. "Calitatea de urmărit penal într-un dosar de corupție îl obligă pe ministrul Finanțelor, dl Darius Vâlcov, să demisioneze din Guvern. Ca jurist, respect prezumția de nevinovăție, care i se aplică și domniei sale. Ca cetățean al României, am renunțat să mai acord prezumția de competență miniștrilor din cabinetul Ponta, dar îmi doresc ca finanțele țării să fie gestionate de o persoană a cărei integritate nu este atinsă de nicio suspiciune de corupție", a spus Gorghiu. Şi premierul Victor Ponta a scris, astăzi, pe Facebook, că Darius Vâlcov a avut şi va continua să aibă "un rol determinant" în cel mai important proiect al Guvernului din acest an: Codul Fiscal. "Cel mai important proiect al Guvernului în anul 2015 este Codul Fiscal (la care Darius Vâlcov a avut și va continua să aibă un rol determinant!). Vreau să asigur pe toată lumea că acest proiect merge mai departe, cu orice preț și în orice conjunctură politică! Dezvoltarea economică a țării este direct legată de adoptarea și implementarea acestui nou Cod - posibilă datorită muncii oamenilor din această țară și rezultatelor guvernării din 2012-2015!", a scris Ponta. Ministrul Finanţelor, Darius Vâlcov, este acuzat de trafic de influenţă, fiind suspectat că, în calitate de primar al oraşului Slatina, ar fi intervenit în favoarea unui om de afaceri în atribuirea unor contracte, cel din urmă promiţându-i 20 la sută din sumele încasate. Vâlcov a fost audiat, vineri seară, de procurorii DNA, în calitate de suspect.