De ce ne îngrăşăm iarna?

În timpul lunilor de iarnă ne îngrăşăm, uneori fără să ne dăm seama, alteori suntem conştienţi că luăm câteva kilograme în plus. De ce? Iarna nu prea ai chef să ieşi din casă pentru plimbarea necesară de seară. De asemenea, din cauza că ziua este mai scurtă şi se întunecă mai repede, nu îţi mai vine să mergi la sala de sport, gândindu-te că o să faci acasă exerciţiile necesare pentru a te păstra în formă. Atunci când ieşi de la muncă şi eşti îngheţat, ai chef doar o masă caldă, după care să te cuibăreşti într-o pătură caldă şi să te uiţi la televizor. Astfel, nu vei consuma caloriile acumulate în timpul zilei. Primăvara şi vara ai chef de mai multe activităţi, printre care curăţenia din casă sau curte. Dacă stai la curte, ieşi afară să mături frunzele sau să te îngrijeşti de grădină. Dacă stai la bloc şi vremea este frumoasă, ai mai mult chef să te apuci de curăţenia generală, adică să speli geamuri, să cureţi covoarele sau să speli perdelele. De asemenea, vara şi primăvara, chiar şi toamna, ai chef să te plimbi prin parc, însă iarna, această dorinţă este mult mai mică. În sezonul rece, corpul are nevoie să genereze mai multă căldură pentru a ne încălzi şi, pentru a face acest lucru, trebuie să fie mai bine hrănit. În concluzie, mănânci mai mult. Acesta este motivul pentru care te simţi mai înfometat pe timpul sezonului rece. Chiar şi o persoană care merge la sală zilnic este afectată de iarnă. De ce? Pentru că, în perioada sărbătorilor, merge în vizită la rude şi nu mai poate merge la sala şi nici nu prea are chef să facă exerciţiile acasă, preferând să stea cu familia. În cele din urmă, un alt motiv pentru care te îngraşi este însăşi mâncarea. Chiar şi cei mai atenţi oameni la regimul alimentar tind să îşi iasă din mână şi să îşi facă de cap cu mâncarea. Aşadar, atenţie!