De la 1 mai, salariul minim va crește la 1.250 de lei

Guvernul a decis, miercuri, în ultima şedinţă din acest an, creşterea salariului minim pe economie de la 1.050 lei la 1.250 lei începând din 1 mai 2016. Ministerul Muncii a precizat că numărul de beneficiari ai creşterii salariului minim este de 1.131.686 de persoane, din care 1.092.364 în sectorul privat şi 39.322 în sectorul bugetar. „Se estimează totodată că majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice, prin stimularea ocupării şi reducerea muncii la negru. Din punct de vedere social, proiectul are un impact social important, asigurând creşterea nivelului de trai şi reducerea decalajelor sociale, salariul minim lunar net al unui salariat care nu are persoane în întreţinere crescând de la 777 de lei la 917 lei”, menţionează conducerea Ministerului Muncii.

TENSIUNI Inițial, sindicatele au cerut ca salariul minim să fie crescut la 1.200 de lei din 1 ianuarie. În plus, sindicaliștii au mai propus Executivului să aplice o majorare de 75 de lei, adică salariul minim să ajungă la 1.275 de lei, în cazul în care se decide ca leafa minimă să crească de la 1 mai. De partea cealaltă, reprezentanții Guvernului au insistat ca majorarea salariului minim pe economie să se facă după 1 mai, cu motivarea că, până atunci, este necesară realizarea unui studiu de impact. Decizia de a amâna creșterea salariului minim de la 1 ianuarie i-a nemulțumit pe sindicaliști. icepreședintele Confederației Sindicale „Cartel Alfa” Liviu Apostoiu a declarat că nu a înțeles de ce salariul minim nu a crescut de la 1 ianuarie. „Nu am înțeles de ce 1.250 de lei și nu 1.200 de lei de la 1 ianuarie, sau 1.275 de la 1 mai. De fiecare dată când se schimbă Guvernul trebuie să o luăm de la zero. Nemulțumirile există în continuare. Cu 900 de lei net, când se va aplica salariul de la 1 mai, nu se poate trăi”, a comentat Apostoiu după decizia oficială a Guvernului.