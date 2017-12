Debut bun pentru constănţeni

Găzduite de baza sportivă Tenis Club Bucureşti din capitală, Campionatele Internaţionalele de Tenis ale României rezervate juniorilor sub 14 ani au debutat cu victorii pentru tenismenii constănţeni cotaţi cu şanse la câştigarea titlului. Favorit principal al întrecerii, Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ) a jucat în runda inaugurală cu un alt constănţean, colegul său de club Alexandru Bodnariuk (CS Ştiinţa Constanţa, antrenor Daniel Dragu), beneficiarul unui wild-card. Conform aşteptărilor, Fetisleam s-a impus fără probleme, 6-1, 6-1, şi va juca în turul secund cu Sorin Iordache. “Edris s-a pregătit şi este în formă, chiar dacă zgura nu este chiar suprafaţa sa favorită. A fost desemnat favorit principal, graţie punctelor acumulate anul trecut în turneele internaţionale, la categoria de vârstă 12 ani, dar va avea o misiune dificilă, pentru că majoritatea adversarilor sunt mai mari cu un an decât el. În turul al doilea va avea un meci dificil, dar dacă va trece de Sorin Iordache are şanse mari să meargă în finală”, a spus antrenorul Dorin Ochiuleţ. La fete, Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lucian Surdeanu), cap de serie nr. 1, a început cu dreptul, trecând de Ioana Toanchină, beneficiara unui wildcard, cu 7-5, 6-4, şi o va întâlni în turul următor pe italianca Federica Bilardo, venită din calificări. Azi vor intra în luptă alţi trei constănţeni, Adrian Boitan (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), cap de serie nr. 2, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) şi Ramona Eva Chivu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu).