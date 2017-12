Decizie definitivă în dosarul fostului șef al Gărzii Financiare Constanța

Magistrații Curții de Apel București au micșorat pedepsele dispuse de Tribunalul București (instanța de fond) în dosarul în care Dan Emil Manolachi, fost ofiţer de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Bucureşti, a fost acuzat că a divulgat informații secrete. Manolachi a primit 5 ani de închisoare pentru fapta sa (6 ani și 8 luni - pedeapsa inițială) pentru folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii şi favorizarea făptuitorului. Cei trei complici ai săi, judecați în acest dosar, au scăpat, de asemenea, cu pedepse mai ușoare. Fostul şef al Gărzii Financiare Constanţa, Ciprian Mihail Fronea, fostul comisar general al Gărzii Financiare Sorin Florea şi un ex-comisar din cadrul Gărzii Financiare - Comisariatul General, Eduard Cristian Tomescu,au fost condamnați la câte un an de închisoare, însă instanța a dispus “amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pentru o durată de 2 ani ce reprezintă termen de supraveghere”, după cum se arată în decizie. Cei trei au mai multe obligații pe care trebuie să le respecte în intervalul de 24 de luni. Aceștia trebuie “să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, conform documentului citat. În plus, magistrații Curții de Apel București au decis reducerea cheltuielilor de judecată stabilite de către instanţa de fond, de la câte 30.000 lei la câte 25.500 lei pentru fiecare inculpat. Decizia este definitivă.

Conform procurorilor, în 2012, Manolachi activa la DNA şi, începând cu 2 iulie, a fost delegat să facă cercetări într-un dosar care-l viza pe Cătălin Cristescu, comisar la Garda Financiară Bucureşti. După ce a intrat în posesia unor informaţii secrete, Manolachi s-a transformat în „cârtiţă”. “Aceste informaţii reprezentau conţinutul denunţului care a stat la baza înregistrării dosarului, solicitarea şi dispunerea autorizaţiilor de interceptare de către instanţa de judecată, rezultatul activităţilor infracţionale monitorizate ca urmare a autorizării de către instanţă, aspecte de ordin tactic privind ancheta şi realizarea momentelor operative”, spun procurorii în rechizitoriu.

ANCHETĂ OBSTRUCȚIONATĂ Potrivit procurorilor anticorupţie, pe 7 şi pe 8 iulie 2012, ofiţerul i-a spus lui Fronea că îl anchetează pe un coleg de-al acestuia de la Bucureşti, care este pe punctul de a fi prins în flagrant. Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că Dan Manolachi a obţinut de la Ciprian Fronea diverse produse alimentare, în valoare de 250 de lei, în schimbul informaţiilor furnizate. Ulterior, Fronea l-a înştiinţat pe şeful Gărzii Financiare de la acea dată, Sorin Florea, care, la rândul lui, le-a cerut subordonaţilor săi, Tomescu şi Buduleanu, să-l avertizeze pe cel vizat de ancheta DNA că trebuie să aibă grijă ce vorbeşte la telefon şi să se ferească de orice ispită... sub formă de mită. Cătălin Cristescu a ascultat sfatul primit şi a evitat astfel să fie prins în flagrant. „Faptul că informaţiile ce nu erau destinate publicităţii au fost transmise pe circuitul prezentat anterior a condus la îngreunarea anchetei şi a identificării şi prinderii făptuitorilor implicaţi în activităţile infracţionale ce făceau obiectul dosarului respectiv”, mai spun procurorii DNA. Precizăm că Dan Emil Manolachi este naşul fostului inspector-şef al IPJ Constanţa Valentin Burlacu. Manolachi mai are pe rolul instanței bucureștene un dosar penal, în care este judecat, alături de mai multe persoane, pentru că l-a prevenit pe fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Valentin Preda, care era cercetat pentru trafic de influenţă, privind organizarea unui flagrant de către DNA.