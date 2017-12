Declarații șocante ale medicului angajat al spitalului unde „te mănâncă viermii“

Spitalul unde „te mănâncă viermii“, la propriu, a fost făcut cunoscut după ce un medic a mediatizat un film cu un pacient pe rănile căruia erau larve. Este vorba despre dr. Camelia Roiu, de la Spitalul de Arși din București. După ce a fost audiată la Poliția Capitalei, aceasta a spus că a făcut înregistrarea pentru că se simte „obligată să asiste neputincioasă la un malpraxis care este perpetuat și girat de toate autoritățile“. „Sunt infecții nosocomiale de care eu am atras atenția. Am înregistrat plângeri scrise, am o înregistrare cu domnul manager în care îi spun că toți pacienții mor de infecții și că el va răspunde. Mă simt într-o stare de nesiguranță totală. Sunt obligată să asist neputincioasă la un malpraxis care este perpetuat și girat de toate autoritățile. Eu am făcut în disperare filmul pus pe tolo.ro. Este filmat de mine pentru că am ajuns la o disperare împreună cu colegii mei din acest spital, știu că am colegi care vor să mă linșeze, să mă potolească, să mă bage în comisii, dar am și colegi pe care îi stimez, care își fac munca și care sunt revoltați. Nu mai aveam cu ce să intervin, știam că este într-o stare gravă, nu aș fi ajutat în niciun fel. Am ajutat pacienții care urmau să vină, am șocat tocmai că știau ce se întâmplă”, a declarat medicul, care a spus că a fost amenințat după ce a semnalat de mai multe ori problemele din unitatea medicală. ”În vinerea Colectiv, vineri dimineața, am primit un telefon de la managerul spitalului, care mi-a spus să vin că mă caută secretarul de stat Tucmeanu. Am vorbit cu el și mi-a spus textual: „Doamna doctor, eu nu mai vreau să vină DNA-ul în spitalul ăsta“. Eu am spus că știu că se vor face achiziții, ei au început să se teamă și mi l-au trimis să mă amenințe. Acel secretar de stat a fost arestat de DNA la câteva zile după“, a mai spus Camelia Roiu. Ea a precizat că rata de supraviețuire în reanimare în Spitalul de Arși este foarte mică, fiind pacienți care se infectează după 24/48 de ore de stat în terapie intensivă. ”Dacă ajungi la Spitalul de Arși ai șanse să scapi cu viață dacă ai un Dumnezeu al tău şi nişte medici care să lupte pentru tine până în ultima clipă. Dar, mă rog, medicii, în majoritatea cazurilor, în condiţiile astea, vă daţi seama că nu pot să facă mare lucru”, a declarat Camelia Roiu pentru gandul.info. Anchetatorii au demarat și o a doua anchetă, pentru ucidere din culpă, după ce o femeie a decedat la unitatea medicală după o transfuzie sanguină greşită. După ce au fost deschise dosarele, Ministerul Sănătății a dispus închiderea secției Anestezie - Terapie Intensivă din cadrul Spitalului de Arși.