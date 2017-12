Deficitul bugetar de 1,7% ţintit în 2009 poate fi abandonat

Proiectul de buget pe 2009 prevede reducerea drastică a cheltuielilor bugetare, dar acest lucru nu implică reducerea fondurilor alocate investiţiilor şi a banilor destinaţi cofinanţării proiectelor structurale şi de coeziune, a declarat, pe 26 decembrie, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. \"Avem în vedere eliminarea unor anumite posturi din sectorul bugetar şi reducerea drastică a cheltuielilor, pentru a menţine creşterea economică prognozată pentru anul viitor. Dorim să avem un deficit bugetar şi un deficit de cont curent cît mai reduse, însă limitarea acestora este fundamentată pe diminuarea cheltuielilor, fără să afecteze programele de investiţii\", a precizat Pogea. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au declarat că bugetul pe anul viitor este fundamentat pe o creştere economică de 3,5%, o inflaţie de 5% şi un PIB de 584 miliarde lei. Cabinetul Boc ar putea renunţa la atingerea ţintei de deficit bugetar de 1,7% în 2009, în condiţiile în care reprezentanţii Ministerului Finanţelor estimează că acesta va ajunge la 4% din PIB în 2008 sau chiar va depăşi acest nivel în urma scăderii drastice a încasărilor din lunile noiembrie şi decembrie. \"Încasările din luna decembrie ar putea fi mai mici cu aproape 4 miliarde lei, iar veniturile la sfîrşitul anului 2008 vor fi mai mici cu circa 16 miliarde lei faţă de cît era prevăzut pentru acest an. În aceste condiţii deficitul bugetar ar putea ajunge la 4 - 4,1% din PIB\", au declarat surse din minister. Pogea a explicat, totodată, că ţinta de deficit bugetar de 1,7% din PIB în 2009 ar putea fi modificată întrucît datele pe care aceasta era fundamentată nu mai sînt aceleaşi. \"Cînd am declarat că acesta va ajunge la 1,7% din Produsul Intern Brut am avut în vedere un deficit bugetar de 3,5% din PIB în 2008, însă acum s-ar putea să fie 4%\", a explicat Pogea. Azi Executivul va trebui să ajungă la un acord legat de domeniile care vor fi afectate de reducerea cheltuielilor bugetare. Tot astăzi, Guvernul trebuie să ia unele măsuri cu impact social, cum ar fi majorarea salariului minim pe economie la 600 lei şi plafonarea indemnizaţiilor de creştere a copilului la maximum trei salarii medii pe economie. Reamintim că, în varianta propusă de vechiul Guvern, începînd cu 1 ianuarie 2009, salariul minim ar fi trebuit să crească la 600 lei, iar indemnizaţiile acordate mamelor ar fi trebuit să reprezinte 85% din veniturile obţinute în ultimul an de activitate, fără a exista un plafon maxim pentru calcularea acestora.