Demisie la conducerea ISJ Constanța

Inspectorul școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Iris Sarchizian, a decis ca, începând din al doilea semestru, să se întoarcă la Școala Gimnazială nr. 38 ”Dimitrie Cantemir”, în acest sens înaintându-și demisia către Ministerul Educației. Prof. Sarchizian a acţionat în cadrul ISJ timp de un an, ocupând poziția de inspector școlar pentru management instituțional, timp de șase luni, apoi pe cea de inspector școlar general adjunct. ”Prof. Iris Sarchizian a fost detașată în interesul învățământului, prin ordin de ministru, în urmă cu un an. Acum, din motive strict personale, aceasta și-a înaintat demisia către ministrul Sorin Cîmpeanu, care a luat în considerare actul unilateral și a trimis ordinul prin care s-a încetat detașarea”, a explicat inspectorul școlar general, prof. Răducu Popescu. El a precizat că prof. Sarchizian a revenit de pe 9 februarie pe postul pe care îl ocupa înainte de a fi detașată la ISJ, respectiv director la Școala nr. 38. ”Până la organizarea concursului de ocupare a posturilor de inspector școlar general, activitatea din cadrul ISJ va fi suplinită de inspectorul general și de inspectorul general adjunct, prof. Irinela Nicolae, împreună cu ceilalți inspectori”, a precizat prof. Popescu. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea fostului inspector școlar general adjunct, însă prof. Sarchizian nu a putut fi contactată.