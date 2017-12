„Denunţi corupţia, s-ar putea să-ţi blestemi zilele”

Dr. Florin Anghel, medic angajat al Centrului Medical al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) din Constanţa, este acuzat de un coleg, asistent în cadrul aceleiaşi instituţii, că ar fi emis reţete false pe numele mai multor pacienţi, unii dintre ei fiind decedaţi. Asistentul Şerban Mihalcea s-a hotărât să rupă tăcerea, pentru că, în urma denunţurilor făcute la forurile superioare, ieri, a fost disponibilizat, după 17 ani de muncă. Mihalcea spune că a aflat despre afacerile necurate derulate de medicul Anghel în 2010, când procurorii DNA Constanţa au ridicat de la centrul medical mai multe documente. “Au luat mai multe reţete eliberate de dr. Florin Anghel şi dr. Virgiliu Mihai, dar şi registrele de consultaţii. Acuzaţia de la vremea respectivă era de eliberare de reţete false. Ştiu că erau una sau mai multe reţete scrise pe numele unor pacienţi decedaţi. Erau şi reţete fără semnătura medicului, numai cu parafa. Reţetele falsificate erau trimise spre decontare farmaciei soţiei dr. Anghel, cu care centrul medical are un contract”, a declarat Şerban Mihalcea. Asistentul medical spune că atenţia i-a fost atrasă de patru dintre reţete, care fuseseră ridicate din farmacie de aceeaşi persoană, cu toate că erau emise pe nume diferite de pacienţi. “La cele patru reţete, era completat pe verso, la numele celui care a ridicat medicamentele de pe reţetă, Iuliana Panait, o angajată a farmaciei ce aparţine soţiei dr. Anghel”, a adăugat Mihalcea. Bărbatul spune că a făcut copii la şase dintre reţetele false în 2011, când la Centrul Medical a avut loc un control de audit care se face o dată la trei ani.

Asistentul spune că până în 2012 nu s-a mai auzit nimic de ancheta DNA şi atunci s-a hotărât să-şi anunţe superiorii din MAI despre ce se întâmplă la Centrul medical din Constanţa. “Am înaintat mai multe cereri la Direcţia medicală, la minister şi chiar şi la DNA Bucureşti. În decembrie 2012 a venit un control de la MAI. Bineînţeles că au aflat şi cei de la Centrul din Constanţa că eu am reclamat şi au început presiunile asupra mea. În momentul în care denunţi corupţia, s-ar putea să-ţi blestemi zilele. Eu am mers cu încredere să raportez ierarhic ce am descoperit şi totul s-a întors împotriva mea. Rezultatul a fost că ieri (n.r. marţi) am fost disponibilizat, pe motiv că nu mai sunt corespunzător din punct de vedere al studiilor”, a adăugat Mihalcea.

ANCHETE Asistentul susţine că acestea nu sunt singurele nereguli de la Centrul Medical al MAI Constanţa. Mihalcea spune că, în anul 2008, când a avut loc renovarea centrului, şefii săi ar fi făcut şi alte lucruri necurate. “Lucrarea nu trebuia să depăşească 10.000 de euro. Ca să nu depăşească suma şi să nu se facă licitaţie, ei au împărţit lucrarea în mai multe pachete, însă, într-un final, valoarea a ajuns la 21.000 de euro. Dr. Anghel era împuternicit de una din firmele angajate pentru renovare să ia banii care se cuvin în urma reparaţiei, ceea ce mie mi s-a părut absurd, deoarece era angajat al MAI, nu al firmei respective”, a mai spus asistentul. În urma sesizărilor, MAI a demarat mai multe anchete în acest caz. “A fost trimis Corpul de Control, însă s-a stabilit că există deja un dosar în lucru la DNA, context în care trebuie să aşteptăm finalizarea anchetei. În ceea ce priveşte contractele respective, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru a face verificări”, a declarat, pentru “Telegraf”, purtătorul de cuvânt a MAI, Monica Dajboc.