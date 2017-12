Depozitele bancare cu rată fixă, din ce în ce mai frecvente în oferta băncilor

Concurenţa bancară şi stabilitatea dobînzilor determină băncile să treacă de la oferta de depozite la termen cu dobîndă variabilă la contracte de economisire cu rate fixe, conform practicilor din sectoarele bancare dezvoltate. Băncile din România care au lansat depozite cu dobîndă fixă oferă însă această facilitate în special pentru depozitele atrase pe termen redus, de cel mult un an. Practica băncilor comerciale de a impune dobînzi variabile la depozite a fost catalogată la începutul acestui an de către vicepreşedintele Raiffeisen Bank, Răzvan Munteanu, drept "o aberaţie a sistemului bancar românesc", întrucît acest tip de depozite reprezintă contracte la termen şi esenţa lor constă chiar în faptul că nu sînt modificate pînă cînd expiră perioada de depunere. În ultima perioadă, cele mai mari bănci din România, BCR, BRD - Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank au lansat depozite cu dobîndă fixă, în principal pe termene scurte, de pînă la şase luni. "Evoluţiile pozitive la nivel macroeconomic, şi ale pieţei bancare, cu stabilitate şi predictibilitate sporită, fac posibilă lărgirea sferei de aplicare a dobînzilor fixe şi la depozite, nu doar la certificatele de depozit", a declarat directorul executiv adjunct al Direcţiei de Trezorerie din cadrul Băncii Comerciale Române, Lucian Anghel.

Potrivit lui Anghel, depozitele cu dobîndă fixă creează premise mai puternice pentru intensificarea economisirii şi atragerea, în ritm mai alert, în sistemul bancar, de resurse disponibile de la populaţie, contextul monetar-valutar rămînînd astfel complex, cu mai mulţi factori variabili, care nu permit încă aplicarea dobînzilor fixe pe scadenţe lungi. "Intenţionăm ca, din 2007, să putem oferi acest tip de dobînzi fixe şi pentru depozitele în lei la şase luni şi un an", au arătat, la rîndul lor, reprezentanţii Raiffeisen Bank. HVB este una dintre puţinele bănci care au oferit permanent depozite la termen cu dobîndă fixă. "Mi s-a părut absolut normal să avem dobînzi fixe, din moment ce faci un contract pentru un anumit termen", a spus Adrian Chira, şeful departamentului de retail la HVB. Lansarea depozitului cu dobîndă fixă al BRD a intervenit în contextul majorării dobînzilor la toate produsele de economisire, depozite sau conturi de economii. Potrivit lui Claudiu Cercel, director al direcţiei operaţiuni de piaţă BRD, banca oferă de mai mult timp depozite şi certificate de depozit la rată fixă, însă pentru sume relativ importante. "De curînd am luat decizia de a oferi astfel de produse şi pentru sume mai mici, atît pentru a răspunde solicitărilor clienţilor cît şi din raţiuni de gestiune a riscului ratei dobînzii, avînd în vedere dezvoltarea semnificativă a produselor de creditare cu dobînzi fixe", a afirmat Cercel. Banca Românească oferă depozite cu dobîndă fixă din acest an, urmînd ca, din această toamnă, să extindă gama actuală de produse de acest tip. Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) a introdus din 2001 depozite în lei cu rată fixă a dobînzii, iar din martie 2006 oferă astfel de produse şi pentru valută. Totodată, reprezentanţii Banca Transilvania şi Alpha Bank au arătat că instituţiile de credit oferă astfel de produse.

Potrivit celui mai recent studiu al grupului UniCredit despre piaţa bancară românească, rata medie anuală de creştere a depozitelor se va plasa în jurul a 16% în intervalul 2006-2008. Acest tip de instrument se va generaliza întrucît cei care economisesc doresc să aibă o situaţie clară a veniturilor din dobînzi, fără ca acestea să depindă de factori greu de controlat, precum rata inflaţiei, a concluzionat Chira. La finele lunii iunie, depozitele la termen în lei se plasau la 38,85 miliarde lei, din care 16,19 miliarde lei reprezentau contracte de economisire contractate de populaţie, potrivit datelor băncii centrale. De asemenea, depozitele la termen în valută se plasau la 17,91 miliarde lei, cele ale populaţiei fiind de 8,89 miliarde lei.