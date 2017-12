Deputaţi bolnavi de… muţenie

Un alt fel de criză a lovit Parlamentul. Nu vorbim de cea economică. E vorba de criza de… idei. Bănuim că despre asta e vorba în cazul celor 51 de deputaţi care au reuşit performanţa de a nu fi vorbit decât o singură dată în plenul Camerei, în actuala legislatură, adică atunci când au rostit jurământul. De o parte dintre ei nu au auzit nici jurnaliştii care lucrează pe acest domeniu şi poate chiar nici proprii colegi de partid sau de Parlament. După un an şi jumătate petrecut în Camera Deputaţilor se pot lăuda cu o alocuţiune de… circa 30 de secunde: jurământul. E drept că cei de la putere nu prea mai au ce spune. Acum, când cuţitul a ajuns la osul românului, oamenii au nevoie de ajutor, iar parlamentarii puterii se dau loviţi şi stau pe margine. Partidul aflat la putere, PDL, se poate lăuda cu 21 „muţi”. Cei mai celebri dintre ei sunt fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Florin Anghel, şi fostul sindicalist Cătălin Croitoru. Ultimul, nelipsit însă de pe ecranele televizoarelor. Cel mai rapid pedelist la rostirea jurământului a fost deputatul de Vrancea Alin Trăşculescu: 26 de secunde, singurele secunde de altfel când i s-a auzit glasul. La polul opus, Dănuţ Liga a avut nevoie de 48 de secunde pentru acelaşi text. Şi independenţii şi udemeriştii se pot “lăuda” cu “muţii” lor. Liberalii sunt şi ei reprezentaţi de nouă deputaţi… discreţi. Şi ei se fac auziţi mai mult la televizor decât la tribună. Fostul ministru al Apărării, Teodor Atanasiu, a strâns şi el ceva mai mult de şase minute. „În general, când e vorba de luat cuvântul în Parlament, o face cineva din partea grupului. Eu nu am vorbit niciodată din partea grupului PNL, ci doar atunci când am avut ceva personal de spus“, a explicat acesta. Conservatorul Bogdan Ciucă a vorbit şi el tot la jurământ şi foarte puţin la buget. În total, un minut şi 41 de secunde. Are şi explicaţii pentru „performanţa“ sa: „Asta înseamnă că m-am ţinut de treabă. Sunt fruntaş la toate celelalte capitole, interpelări, proiecte“. Acesta a precizat că, făcând parte din Comisia juridică, organ care s-a ocupat de Coduri, a fost scutit de prezenţa în plen mai bine de trei luni. Nici veteranul conservator Sergiu Andon nu a fost prea vorbăreţ în Cameră. Nici măcar patru minute adunate în şase luni: un jurământ rostit ceva mai lent decât colegii de partid şi o intervenţie de două minute, după jumătate de an, pe contractul încheiat de Guvernul Tăriceanu cu Sterling Resources.