Deputatul Nicolae Păun rămâne în arest

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca deputatul Nicolae Păun să rămână în arest preventiv, după ce parlamentarul contestase mandatul de arestare emis pe numele său la data de 27 februarie.

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au respins contestaţia făcută de parlamentar. La finalul procesului Nicolae Păun a declarat că nu regretă nimic.

"Nu am lucrat în viața mea în proiecte și în programe de niciun fel , nu am fost angajatul Partidei Rromilor, nu am fost remunerat de nimeni. Eu nu pot face deturnare de fonduri dacă nu am acces la fonduri", a mai spus Nicolae Păun la finalul ședinței de judecată.

Deputatul Nicolae Păun le-a transmis din nou scuze procurorilor pe care i-a insultat în convorbirile telefonice private interceptate susținând că "discuța a avut loc în urma cu 7-8 luni de zile fără să știu că eu sunt inculpat, eram la un șpriț ... vorbeam cu Mădălin. Îmi cer scuze încă o dată. Nu a fost cu intenție, nu m-am gândit la ceva anume".

Parlamentarul a vorbit și despre Mădălin Voicu,cercetat în același dosar, transmițându-i "să fie sănătos alături de copii, să nu vină niciodată la arestul preventiv că nu e bine".

Nicolae Păun, care este şi preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, este acuzat de " folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influenţă, influenţare a declaraţiilor, toate în formă continuată".