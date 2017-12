Derby judeţean cu multe goluri

Derby-ul judeţean dintre Callatis Mangalia şi Săgeata Năvodari, desfăşurat sâmbătă, în etapa a 12-a a Ligii a II-a la fotbal, a oferit un spectacol fotbalistic cu multe goluri şi răsturnări de situaţie, încheiat cu victoria oaspeţilor, cu 3-1. Într-o puternică revenire de formă, echipa pregătită de Mugurel Cornăţeanu a început mai bine jocul şi a presat la poarta apărată de Gordin. Profitând de apatia oaspeţilor, Bardu şi compania au dominat cu autoritate prima repriză, dar fără să-şi creeze mari ocazii de a marca. Drept urmare, deschiderea scorului a venit abia cu un minut înainte de pauză, după o eroare a lui Toşca, fundaşul dreapta al năvodărenilor faultându-l inutil în suprafaţa de pedeapsă pe Bardu. Penalty-ul a fost executat cu siguranţă de Radu Doicaru şi Callatis a intrat în avantaj la cabine. La reluare, ambii tehnicieni au mutat ofensiv. Cornăţeanu l-a scos inexplicabil pe Cojenel, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, pariind pe viteza lui Calagi, în timp ce Gache a renunţat la serviciile lui Petean, depăşit de fiecare dată în dueluri de Bolat, şi a mizat pe forţa de pătrundere a lui Ochiroşii. Egalarea a venit după doar trei minute, Sorin Chiţu transformând o lovitură de pedeapsă acordată după un fault comis aiurea de Răvoiu asupra lui Apostol. După alte trei minute, Damian i-a adus în avantaj pe oaspeţi, trimiţând mingea în proprie poartă după cornerul executat de Vezan. Soarta partidei s-a decis în min. 59, Nicu Creţu finalizând o acţiune personală, cu un şut la colţul lung. Ultima jumătate de oră a însemnat o dominare sterilă a gazdelor, întreruptă de contraatacurile rapide ale năvodărenilor, fără efect însă pe tabela de marcaj.

“NE-AM BĂTUT SINGURI”. La finalul partidei, antrenorul gazdelor, Mugurel Cornăţeanu s-a declarat extrem de dezamăgit de evoluţia echipei sale după pauză. „Am avut un sfert de oră de cădere, în care am primit cele trei goluri. Ne-am bătut singuri, pentru că avem în continuare probleme la fazele fixe. Ar fi trebuit să obţinem măcar un egal în acest meci”, a spus tehnicianul Callatisului. „Am făcut o primă repriză foarte slabă şi mi-a fost teamă de repriza secundă. Nu am reuşit să ne concentrăm, chiar dacă jucătorii au reuşit. Am avut şi şansă, dar importante sunt cele trei puncte”, a replicat antrenorul năvodărenilor, Constantin Gache.

Au evoluat - Callatis: V. Neagu - Samson (57 I. Florea), Răvoiu, Damian, Evdochim (61 R. Miron) - Huzuneanu, Erdinci Cogali, Cojenel (46 Calagi), Bolat - Bardu, Doicaru; Săgeata: Gordin - Petean (46 Ochiroşii), Goşa, Mişelăricu, Toşca - V. Apostol (81 Şicu), N. Creţu, A. Vaştag - Vezan (86 Bold) - S. Chiţu, Zaharia. Cartonaşe galbene: V. Apostol, A. Vaştag, Şicu. Marcatori: Doicaru 45-pen. / S. Chiţu 48-pen., Damian 51-autogol, N. Creţu 59. Au arbitrat: Georgian Ionescu (Buzău) - Bogdan Gheorghe şi Florin Stănescu (ambii din Bucureşti).