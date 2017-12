Despăgubiri de până la 130.000 de euro pentru fiecare victimă a violenţelor Bisericii Romano-Catolice

O sută treizeci şi una de victime ale unor abuzuri sexuale şi rele tratamente având legătură cu Biserica Romano-Catolică austriacă cer despăgubiri de 15.000 până la 130.000 de euro în funcţie de caz, a declarat, ieri, un purtător de cuvânt al Asociaţiei Victimelor Violenţelor Bisericii. Vaticanul are zece zile pentru a se pronunţa asupra acestei propuneri de tranzacţie, apoi vom merge în faţa tribunalelor, a declarat purtătorul de cuvânt, Franz-Jakob Purkarthofer. Avocatul care reprezintă victimele a adresat o scrisoare în acest sens unui număr de şase din cele nouă dioceze austriece. Potrivit acestuia, Biserica Romano-Catolică şi-a agravat şi mai mult cazul prin mutarea clericilor vinovaţi în alte instituţii unde puteau da curs înclinaţiilor lor periculoase. Victimele solicită plata imediată a unei sume iniţiale de 15.000 de euro pe victimă şi preluarea, în plus, a sarcinii efectuării de terapii, de care o victimă din cinci are nevoie. Aceste solicitări intervin după dezvăluirea la începutul lunii martie a numeroase abuzuri având legătură cu instituţiile catolice ale ţării.

Acţiunea Asociaţiei Victimelor Violenţelor Bisericii se situează în afara celor întreprinse de comisia de anchetă înfiinţată de preşedintele conferinţei episcopale austriece, cardinalul-arhiepiscop de Viena, Christoph Schoenborn şi care a înregistrat aproape 200 de cazuri de abuzuri sexuale şi rele tratamente comise asupra copiilor. Reunită la Mariazell, conferinţa episcopală va adopta noi măsuri pentru prevenirea abuzurilor.