Despăgubiri pentru “interceptaţii” telefonic?

Proiectul de lege privind punerea în aplicare a Codului de Procedură Penală a fost amendat de senatorii din Comisia Juridică, aceştia introducând o prevedere potrivit căreia, în situaţia în care ameninţările pe motive de securitate naţională nu se confirmă, persoanele supuse acţiunii de interceptare a comunicaţiilor vor fi informate cu privire la investigaţia desfăşurată de organele competente. Preşedintele Comisiei Juridice a Senatului, Tudor Chiuariu (PNL), a precizat marţi că legea va permite oricărei persoane supuse investigaţiei şi interceptărilor telefonice, care se consideră vătămată, să se adreseze instanţelor de judecată pentru a primi despăgubiri. “Am avansat astăzi cu discuţiile privind modificările aduse de legea referitoare la punerea în aplicare a Codului de Procedură Penală şi am clarificat şi amendamentele aduse de Înalta Curte, precum şi cele aduse de Comisia pentru drepturile omului privind procedura în cazurile în care există interceptări ale comunicaţiilor pe motive de securitate naţională. Avem astfel o procedură clară, detaliată, atât în privinţa situaţiilor care pot genera o astfel de procedură, cât şi în privinţa atribuţiilor tuturor instituţiilor implicate. Vorbim despre consacrarea principiului că, dacă aceste ameninţări la adresa securităţii naţionale nu se confirmă, persoana care a fost supusă unor astfel de mijloace de investigare va fi anunţată asupra acestui fapt şi vor fi comunicate aceste chestiuni. Am introdus în lege prevederea expresă potrivit căreia orice persoană care se consideră vătămată de o astfel de acţiune are posibilitatea să se adreseze instanţei de judecată pentru despăgubiri”, a spus Chiuariu la finalul şedinţei Comisiei Juridice a Senatului. (R.M.)