DiCaprio vorbeşte despre carieră şi despre colegii din branşă

Considerat unul din cei mai serioşi şi mai talentaţi actori de la Hollywood, Leonardo DiCaprio a vorbit recent despre cariera sa în cinematografie şi despre colegii din branşă pe care-i admiră cel mai mult. Deşi nu a cîştigat deocamdată premiul Oscar, acest lucru nu îl deranjează pe actor, care a mărturisit că mai are multe lucruri pe care trebuie să şi le dovedească în calitate de actor. Starul american a declarat că simte şi în prezent aceeaşi sete de a interpreta bine rolurile pe care le joacă, dorindu-şi să fie mulţumit de interpretarea realizată. Această atitudine l-a adus pe Leonardo DiCaprio pe platourile de filmare ale filmului ”Revolutionary Road”, în care joacă din nou alături de actriţa Kate Winslet, la peste un deceniu după succesul repurtat cu filmul ”Titanic”.

Despre Kate Winslet, Leonardo DiCaprio a declarat că aceasta a devenit o actriţă matură şi extrem de dedicată profesiei sale, fapt pentru care o admiră foarte mult. ”Este foarte interesant pentru mine să o revăd după atîţia ani şi să lucrez din nou alături de ea, deoarece Kate dovedeşte şi acum acelaşi profesionalism pe care îl avea şi cînd abia trecuse de 20 de ani”, a declarat actorul. ”Este şi acum o actriţă dedicată acestei profesii, este în continuare captivată de realismul oricărui detaliu legat de personajul pe care îl interpretează, dar acum se vede că are mai multă experienţă şi controlează situaţia extrem de bine”, a adăugat acesta. Leonardo DiCaprio apreciază foarte mult şi acţiunile umanitare întreprinse de Brad Pitt, care a ajutat la reconstrucţia caselor distruse în New Orleans de uraganul Katrina, prin intermediul fundaţiei sale, Make It Right.