Dineu de lucru „indigest“ pentru Theresa May și Jean-Claude Juncker

Pe 26 aprilie, la Downing Street 10, premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker s-au întâlnit pentru un dejun de lucru. Deși, oficial, discuția celor doi a fost marcată de ''spirit constructiv și o atmosferă amicală'', figura acră a lui Juncker la ieșirea de la această întâlnire sugerează altceva. ''Theresa May trăiește într-o altă galaxie'', i-a spus el cancelarului german Angela Merkel la câteva ore după întrevederea cu premierului britanic. Potrivit cotidianului german Frankfurter Allgemeine, Juncker i-a mai transmis șefei guvernului de la Berlin că după dineul avut cu Theresa May este ''de zece ori mai sceptic ca înainte'' și a dat un pronostic de 50% pentru riscul unui eșec la negocierile privind Brexit-ul. Au fost puse în discuție mai multe subiecte la ordinea zilei, arzătoare, de la recunoașterea drepturilor imigranților europeni pe teritoriul britanic și până la factura „divorțului“ Marii Britanii de UE, estimată la circa 60 de miliarde de euro, dar se pare că cei doi nu s-au înțeles ba, mai mult, legat de acest ultim aspect, May i-ar fi spus invitatului ei că, potrivit prevederilor din tratate, Marea Britanie 'nu datorează niciun cent' Bruxellesului. Cât despre o ''relație specială'' a Marii Britanii cu UE după Brexit, Juncker i-a amintit lui May de complexitatea tratatului comercial încheiat cu Canada după aproape zece ani de negocieri.

Însă Theresa May a negat că întâlnirea cu Jean-Claude Juncker s-ar fi desfășurat așa cum scrie cotidianul german și a calificat aceste relatări drept ''bârfe ale Bruxelles-ului''. ''Trebuie să vedeți ceea ce Comisia Europeană însăși a spus după întâlnire, menționând că discuția a fost constructivă'', a indicat șefa executivului de Londra.