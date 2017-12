Director de şcoală, acuzat că a agresat o elevă

Poliţiştii Secţiei 2, cei care investighează cazul, spun că mama fetiţei, Nicoleta Akchehirlian, din Năvodari, a sunat la poliţie, joi, în jurul orei 19.00, şi a reclamat faptul că fiica sa, Rebeka, de şapte ani, a fost agresată fizic de Directorul Şcolii Generale Nr. 27 Constanţa, Dumitru Micu, de 59 de ani, din Constanţa. Şcoala 27 este situată pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, la numărul 69, în zona Dacia. În clădirea construită pe două etaje îşi desfăşoară activitatea atît instituţia de stat, ce ocupă primul etaj din incintă, cît şi instituţia particulară, repartizată pe cel de-al doilea etaj. Şcoala privată aparţine SC „Lumina Instituţii de Învăţămînt” SA, firmă ce patronează Liceul Internaţional din Constanţa şi Bucureşti, Şcoala Spectrum din Bucureşti şi, cel mai recent, din Constanţa. Directorii celor două instituţii educaţionale au declarat că între cele două medii există diferenţe clare. Programul de cursuri este realizat în aşa fel încît elevii şcolilor să nu se întîlnească, respectiv, atunci cînd clasele şcolii de stat au cursuri, clasele şcolii private sînt în pauză şi viceversa. Lucrurile au fost aranjate în acest fel la solicitarea venită din partea părinţilor copiilor care frecventează şcoala privată.

Versiunea părinţilor fetiţei agresate

Părinţii fetiţei de şapte ani, elevă la şcoala particulară, îl acuză pe directorul instituţiei de stat că le-ar fi lovit fata în cap şi ar fi tras-o de păr. Părinţii susţin că micuţa lor s-a jucat împreună cu alte colege în toaleta unităţii de învăţămînt, iar directorul, deranjat de gălăgia acestora, ar fi venit, le-ar fi luat de păr, le-ar fi dat cap în cap şi le-ar fi scos în curtea şcolii. Părinţii spun că fetiţa a ajuns acasă plîngînd şi le-a povestit totul. Fata a fost dusă la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio cerebral închis prin agresiune, dar nu a necesitat internarea. Purtătorul de cuvînt al unităţii medicale, dr. Florian Stoian, a declarat că părinţii fetiţei au fost îndrumaţi de medicul de gardă să-i facă micuţei o tomografie, însă au refuzat. Părinţii au mers în aceeaşi zi la Poliţie, unde au depus o plîngere împotriva directorului şi au fost sfătuiţi de oamenii legii să obţină un certificat medico-legal care să ateste agresiunea.

Apărarea susţinută de directorul şcolii de stat

Directorul Şcolii cu Clasele I - VIII nr. 27 Constanţa, Dumitru Micu, declară că „Totul s-a petrecut în perioada în care elevii Şcolii 27 se aflau în sălile de curs, în timpul orelor, iar cei ai Şcolii Spectrum aveau pauză. Alertat de gălăgia cumplită pe care o făcea un grup de copii, am ieşit din biroul meu, situat la parterul clădirii, şi m-am deplasat înspre holul de la intrare. Acolo, în dreptul toaletei, am găsit un grup de elevi din cadrul şcolii Spectrum, atît fete cît şi băieţi, care se îmbrînceau de zor în dreptul băii băieţilor. Am considerat că este necesar să le fac observaţie, deoarece nu este frumos ca fetiţele să intre în baia băieţilor. Ulterior, i-am condus la directorul şcolii Spectrum, aflat în curtea şcolii alături de copii, în timpul unei ore de educaţie fizică, pentru a povesti ce s-a întîmplat. Copiii erau vizibil speriaţi de faptul că vor trebui să dea socoteală directorului.” Directorul a spus că nu ştie exact ce s-a petrecut între copii înainte ca el să îşi facă apariţia, dar că atunci cînd a intervenit între copii, fetiţa a cărei mamă îl acuză că ar fi agresat-o, nu avea absolut nimic.

Directorul şcolii private se declară echidistant

Directorul Şcolii cu Clasele I - IV Spectrum, Hristache Tomescu, spune că „Mă deranjează faptul că directorul Şcolii 27, colegul meu, a afirmat despre elevii noştri că ar face o gălăgie infernală însă, înainte de acest eveniment neplăcut, nu şi-a manifestat niciodată, într-un dialog direct, această nemulţumire.” Directorul spune că nu a fost martor la eveniment şi că, din dorinţa de a fi obiectiv, îşi rezervă dreptul la tăcere pîna la finalizarea anchetei autorităţilor. Sursa menţionată recunoaşte, totuşi, că, fiind vorba despre nişte copilaşi de şapte - opt ani, este posibil ca aceştia să fi exagerat situaţia, mai ales cînd s-au văzut nevoiţi să dea explicaţii. Directorul şcolii private concluzionează: „Îmi pare rău că şcoala mea este tîrîtă într-un asemenea conflict”. „Nu se pune sub nicio formă problema unui anumit dispreţ manifestat faţă de Şcoala 27 şi elevii acesteia. Copiii noştri sînt educaţi, mai presus de toate, într-un spirit uman.” Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Marian Sîrbu, spune că Inspectoratul s-a autosesizat în acest caz şi a început o anchetă, dar instituţia pe care o conduce nu a fost anunţată de această faptă şi aşteaptă ca unul dintre părinţii copiilor să depună o plîngere şi la ISJ.