Director NBC Universal, reţinut pe aeroportul din Moscova

Jeff Shell, preşedintele departamentului Filmed Entertainment al companiei NBC Universal, a fost reţinut câteva ore pe aeroportul din Moscova, după care a fost îmbarcat pentru un zbor cu destinaţia Amsterdam. Autorităţile din Moscova i-au precizat că toată viața sa nu are acces pe teritoriul Rusiei, fără să-i dea alte explicaţii, informează screendaily.com. Jeff Shell a ajuns în Rusia marți, fiind scos dintre persoanele care așteptau să prezinte documente de călătorie. ”Am fost dus într-o încăpere mică şi am fost lăsat singur, circa o oră şi jumătate, înainte să vină cineva cu un document în rusă pe care mi-a cerut să îl semnez”, a spus acesta. Inițial i-au fost date câteva hârtii pentru a le semna, dar, cum nu cunoștea limba, nu a vrut să semneze. După ce i-au fost aduse actele în limba engleză, a constatat că avea interzis pe teritoriul Rusiei, fără să cunoască și motivul. Oficiali din Broadcasting Board Of Governors din SUA au avut o întâlnire cu ambasadorul SUA la Moscova, John Tefft, pentru a dezbate acest lucru.