Directorii de şcoli care fac politică, înlocuiţi

Mai mulţi directori ai unităţilor de învăţământ de pe raza judeţului Constanţa au fost schimbaţi din funcţie, în ultima săptămână, din cauza implicării politicii în activitatea educaţională. „În cadrul vizitelor pe care le-am făcut la respectivele unităţi de învăţământ, am descoperit, pe pereţii sălilor de sport, afişe cu diverşi candidaţi la funcţiile de primar din localităţile respective. Este inadmisil aşa ceva. Înţeleg că o parte din directori candidau la funcţia de consilier local, dar campania electorală nu se face în şcoli”, a spus inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, asist. univ. Răducu Popescu. El a adăugat că rolul unui profesor este de a face educaţie şi nu politică şi că nu va accepta un asemenea comportament în şcolile constănţene. „Indiferent cine este candidatul căruia i se face campanie în şcoli, nu voi tolera niciun derapaj în acest sens”, a mai spus inspectorul şcolar general. Potrivit conducerii ISJ, în numirea noilor directori trebuie să se implice şi consiliile profesorale de la nivelul unităţilor de învăţământ, prin propunerea de candidaţi la această funcţie şi prin discuţii pe marginea candidaturilor depuse. „Este normal ca profesorii unei unităţi de învăţământ să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte numirea noilor directori. Aştept acelaşi lucru, de la toţi profesorii din judeţul Constanţa, în ceea ce priveşte numirea inspectorilor de specialitate. Din păcate, foarte mulţi inspectori de specialitate mi-au anunţat intenţia de-a părăsi instituţia”,a spus asist. univ. Popescu. El a adăugat că nu are ce să le reproşeze celor care şi-au anunţat demisia (nicio demisie nu a fost depusă, încă). „Fiecare nouă conducere vine cu un mod nou de-a conduce, şi nu toţi se pot mula pe acesta. Este firesc ca unii să plece. Eu nu am ce să le reproşez, fiecare şi-a făcut treaba”, a mai spus inspectorul şcolar general.