Directorul CIA s-a... furișat la Moscova

John Brennan, directorul Agenţiei Centrale de Informaţii din SUA (CIA), a efectuat o vizită secretă la Moscova, la începutul lunii martie, afirmă un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe, citat de agenţia Interfax. Potrivit agenţiei Reuters, John Brennan a avut întrevederi cu membri ai conducerii Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB). Vizita secretă a directorului CIA la Moscova nu are legătură cu decizia Rusiei de a retrage o parte a efectivelor care participă la operaţiunile din Siria, susţine Oleg Siromolotov, oficialul din Ministerul rus de Externe care a făcut publică informația.

Totuși, dacă vizita șefului CIA în Rusia are legătură cu Siria, ar fi interesant de aflat părerea Rusiei despre... dezbinarea susținătorilor americani ai opoziției sau rebelilor sirieni. Se pare că Pentagonul are favoriții lui, în timp ce CIA are alți favoriți și, ghinionul celor două structuri americane, favoriții s-au luat la bătaie între ei. Războiul civil din Siria durează de cinci ani, iar milițiile care se luptă sunt ajutate de americani cu arme și tehnică de luptă. Din păcate pentru contribuabilii americani, grupările susținute de CIA au început să se bată cu cele susținute de către Pentagon, potrivit unui articol publicat recent în ”Los Angeles Times”. În februarie, Fursan al Haq (Cavalerii Dreptății), o miliție înarmată de CIA, a fost izgonită din orașul Marea, de către Forțele Democratice Siriene, sprijinite direct de la Pentagon. Toate aceste lupte ale grupărilor sprijinite de SUA vin din cauza faptului că americanii se străduiesc să coordoneze câteva zeci de miliții diferite, care încearcă să răstoarne regimul Assad, să se lupte cu Statul Islamic sau să se bată unele cu altele. Măcar rușii sunt constanți în sprijinul acordat forțelor loiale președintelui sirian, Bashar al-Assad.

Între timp, secretarul Consiliului Naţional iranian pentru Securitate l-a felicitat pe preşedintele sirian pentru recucerirea oraşului Palmira, potrivit agenţiei Tasmin. ”Guvernul iranian şi forţele armate vor continua să acorde toată susţinerea Siriei şi Axei Rezistenţei”, a adăugat el. Teheranul numeşte o alianţă regională anti-israeliană ”Axa Rezistenţei” şi îi consideră pe extremiştii islamişti drept sunniţi ”apostaţi”. Forţele guvernamentale siriene susţinute de atacuri aeriene ruse intensive i-au înfrânt, duminică, definitiv, pe jihadiştii grupării teroriste Statul Islamic la Palmira. Armata siriană s-a felicitat pentru o ”lovitură mortală” dată jihadiştilor, care au cucerit Palmira în mai şi au dinamitat monumente din oraşul antic.

