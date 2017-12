Distracţia unui weekend de primăvară

Este din nou weekend, unul de primăvară, chiar dacă nu şi ca aspect al vremii, dar acest lucru nu va conta pentru miile de tineri constănţeni care vor respecta tradiţia distracţiilor de la sfârşit de săptămână şi vor lua „cu asalt” cluburile.

JAZZ Percuţionistul constănţean Corneliu Stroe şi Blue Jazz Band vor susţine, sâmbătă noapte, un recital live de excepţie, în clubul Amethyst. Concertul este programat să înceapă de la ora 22.30.

TEMATICI DIVERSE Seara de sâmbătă este extrem de ofertantă în petreceri tematice, prin cluburile şi localurile din oraş. Clubul Doors, de exemplu, a pregătit un party tematic intitulat „Get Your Kicks on Highway 66”, cu începere de la ora 21.30 şi cu intrare liberă. În clubul Crush, de la ora 22.30, are loc o petrecere cu tematică „Blackjack Night”, în cadrul căreia petrecăreţii se vor distra ca în cazinourile din Las Vegas, cu jocuri de noroc, fete frumoase şi premii pe măsură. De asemenea, şi clubul Fratelli a pregătit un eveniment tematic pentru sâmbătă noapte, intitulat „Cocktail Party”, în cadrul căruia va mixa DJ Lain Cristoph.

PARTY ÎN... UNDERGROUND Petrecăreţii cărora le este foarte dor de anotimpul cald au noroc, pentru că vara vine mai devreme în clubul Goblin, unde, în ciuda unei predicţii meteo total neprietenoase, sâmbătă seară, de la ora 22.00, va fi organizat evenimentul intitulat „Underground Beach Party”. Ţinuta de plajă este recomandată, mai ales că nu vor lipsi cocktail-urile cu umbreluţe şi fructe exotice, iar intrarea este liberă. Tot în această sâmbătă, de la ora 22.30, clubul Heaven\'s Hell organizează o nouă petrecere „Constangeles Gangsta\'Z Paradise”, cu muzică hip hop şi R&B, intrarea fiind liberă.

„WHEN VIOLIN MEETS GUITAR” Un eveniment muzical inedit este programat duminică seară, de la ora 20.00, în clubul Phoenix. Violonistul Cristi Horia din band-ul lui Mihai Mărgineanu, împreună cu chitaristul Emilian Florentin Gheorghe, prezintă spectacolul „When Violin Meets Guitar”. Preţul biletelor este de 25 de lei.