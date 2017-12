Doar Zenit are probleme cu calificarea

După ce, marţi, Şahtior (2-0 cu Sivasspor, după ce a bătut şi în tur cu 3-0) a obţinut o calificare lejeră în grupele UEFA Europa League, astăzi se vor decide alte 37 de echipe care vor evolua în grupele noii competiţii. Cele mai multe dintre favorite şi-au cam asigurat calificarea graţie unor victorii externe sau unor succese la scor. Doar Zenit are o sarcină ceva mai dificilă, după ce a pierdur în tur, la Madeira.

Programul complet al partidelor retur din play-off-ul UEFA Europa League: FK Aktobe - Werder Bremen (în tur: 3-6); FK Karabakh - FC Twente (1-3); Sigma Olomouc - Everton (0-4); Amkar Perm - Fulham (1-3); Hapoel Tel-Aviv - Teplice (2-1); Dinamo Moscova - ŢSKA Sofia (0-0); Hertha Berlin - Brondby IF (1-2); Slovan Bratislava - Ajax Amsterdam (0-5); Zenit St. Petersburg - Nacional Madeira (3-4); Heerenveen - PAOK Salonic (1-1); Lille - Genk (2-1); CFR Cluj - FK Sarajevo (1-1); Elfsborg - Lazio Roma (0-3); Tromso - Athletic Bilbao (2-3); Austria Viena - Metalurg Doneţk (2-2); Metalist Harkov - Sturm Graz (1-1); MSK Zilina - Partizan Belgrad (1-1); FC Basel - FK Baku (3-1); Slovan Liberec - Dinamo Bucureşti (3-0); Litex Loveci - BATE Borisov (1-0); Levadia Tallinn - Galatasaray Istanbul (0-5); Sparta Praga - NK Maribor (2-0); AEK Atena - FC Vaslui (1-2); Villarreal - NAC Breda (3-1); FC Bruges - Lech Poznan (0-1); BK Odense - Genoa (1-3); Hamburger SV - Guingamp (5-1); Fenerbahce Istanbul - FC Sion (2-0); Steaua Roşie Belgrad - Slavia Praga (0-3); Heart of Midlothian - Dinamo Zagreb (0-4); AS Roma - Kosice (3-3); PSV Eindhoven - Beni Yehuda Tel-Aviv (1-0); St.Patrick’s Athletic - Steaua Bucureşti (0-3); Vorskla Poltava - Benfica Lisabona (0-4); Toulouse - Trabzonspor (3-1); Aston Villa - Rapid Viena (0-1); Valencia - Stabaek (3-0).