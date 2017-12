Donald Trump a speriat... republicanii

01:27:15 / 05 Martie 2016

The Donald

Este a doua incercare a lui Trump. Incepind din vara, popularitatea lui a crescut continuu. Trei factori sint importanti: nemultumirea clasei de mijloc cu ce este actuala conducere a partidului repiublican (GOP), faptul ca miliardarul isi finanteaza singur campania. Pentru cei ce nu stiu cum sint alegerile in USA, candidatii trebuie sa cheltuiasca o gramada de bani cu anunturi radio-TV, calatorii in toate statele pentru a se prezenta in cit mai multe locuri. Banii pe care-i primesc ii obliga sa-si plateasca datoriile catre cei ce i-au finanantat. In al treilea rind, platforma fe care isi duce campania: taie imigratia ilegala (cel mai mult din Mexic) si trimite inapoi, in Mexix 12 milioane de ilegali, controleaza strainii ce vin din Orientul Apropiat, intareste armata si anuleaza toate ordinele executive (nu legi!) ale lui Obama, incluzind Ingrijirea medicala (care-i o catastrofa!). Popularitatea lui a crescut cu pina la 50% in rindurile votantilor republicani. Si, intr-adevar, conducerea GOP vrea sa-l asasineze...politic, ca sa-si puna marioneta lor drept candidat. De fapt au spus ca prefera sa piarda in favoarea lui Hillary decit sa-l aiba presedinte pe The Donald. Este excitant sa urmaresti desfasurarea.....