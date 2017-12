Dosarul „Colectiv“ ajunge în instanță

Procurorii Parchetului General au finalizat ancheta în dosarul "Colectiv", mai multe persoane, printre care şi acţionarii clubului, urmând să fie trimise în judecată. "În indolenţa vecină cu intenţia, la organizarea spectacolelor, prin clauze contractuale inculpaţii au impus repetat condiţii de atragere a unui public cât mai numeros în beneficiul propriei societăţi, deşi erau conştienţi de riscurile datorate spaţiului impropriu şi măsurilor neluate privind situaţiile de urgenţă", arată procurorii într-un draft al rechizitoriului, citat de agenția de presă Mediafax.

Unul dintre cei prezenți în club a descris momentele de groază din "Colectiv". “Am mers pe burtă şi, din cauza faptului că aerul devenise irespirabil, mi-am scos puloverul, l-am udat cu berea care o mai aveam în sticlă şi mi-am acoperit căile respiratorii. Cu toate acestea, puloverul s-a impregnat cu miros de fum într-un timp scurt. Am continuat să mă târăsc până când am observat o fantă de lumină şi m-am deplasat în direcţia respectivă, trecând pe lângă persoane care erau întinse pe jos şi gemeau. Se auzea cum cineva lovea în uşa de acces şi striga după ajutor. M-am îndreptat în direcţia respectivă, uşa a fost deschisă şi cu şuvoiul de mulţime am ieşit şi eu”, se arată în declarația unui tânăr prezent în noaptea incendiului în clubul "Colectiv", conform Mediafax.

Marian Moise, unul dintre suspecți, a declarat că a încercat să folosească extinctorul pus la dispoziţie de un debarasator, înainte de debutul spectacolului, însă a constatat că acesta nu funcţiona. În dosar, procurorii menţionează că în incinta clubului "Colectiv" exista un afiş, într-un loc vizibil, în care în care se anunţa că se interzice folosirea focul şi a articolelor pirotehnice, măsură despre care anchetatorii susţin că era una formală, în condițiile în care spectacole pirotehnice s-au folosit şi în alte rânduri. "Deşi formal s-a interzis folosirea focului deschis, în realitate inculpaţii au permis utilizarea pe scară largă a acestuia în incinta clubului "Colectiv"", susţin procurorii, conform Mediafax.

