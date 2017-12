Dosarul referendumului, la faza recursului

20:51:33 / 19 Iulie 2015

sa terminat democratia

un nenorocit de peesedinte fost a spus :nu iesitila vot altul a chemat la vot care e vinovat?oare au fost 7,5mil de morti la referendumul de demitere a lui bashitu? o mascarada de proces care daca era facut in grecia ar fi luat foc pooorul si ar fi iesit in strada asta swmonstreaza ca judecatorii basisti au pe nasul in suflet sa va ia dracu de .....pnlbasistii!